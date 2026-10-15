Ende Juli
Out of Orda und Spider Murphy Gang kommen zu Salzkammergut Festwochen
Aut of Orda und die Spider Murphy Gang bestreiten im Sommer nächsten Jahres zwei der drei Festwochen Open Airs von 29. bis 31. Juli im Toscanapark in Gmunden. Ein dritter Act wird erst später bekanntgegeben, informierten die Salzkammergut Festwochen Gmunden am Donnerstag. Paul Pizzera und Daniel Fellner alias Aut of Orda eröffnen den Konzertreigen am 29. Juni.
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Die bayrische Kult-Band Spider Murphy Gang feiert tags darauf ihr
50-jähriges Bühnenjubiläum am Traunsee.
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