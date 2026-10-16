oe24
TV
E-Paper
Immo

CDU

Umfrage-Schock für Merz-Kronprinzen

OR
von
Zwei Männer im Anzug sprechen auf einem CDU-Parteitag in Düsseldorf auf einer Bühne.
© IMAGO/Political-Moments
Laut einer neuen Insa-Umfrage verliert die CDU in Nordrhein-Westfalen deutlich an Zustimmung. Die schwarz-grüne Koalition verliert ihre Mehrheit.
OE24 auf Google bevorzugen

In Nordrhein-Westfalen, dem mit 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, wird Ende April ein neuer Landtag gewählt. Eine exklusive Insa-Umfrage für die deutsche Bild zeigt nun deutliche Verschiebungen in der Wählergunst. Die regierende CDU unter Ministerpräsident Hendrik Wüst (51) fällt auf 26 Prozent. Das bedeutet ein Minus von acht Prozentpunkten im Vergleich zur Erhebung vor einem halben Jahr. Damit wackelt die Mehrheit für das schwarz-grüne Bündnis.

Auch interessant

Sex-Überfall auf deutsche Studentin in Mailand

Mächtiger Berliner Clan-Boss will eigene Partei gründen

Zeitänderung: Neue Regel für alle Uhren

Einbußen bei der Regierungspartei

Die Grünen verzeichnen ein leichtes Plus von einem Prozentpunkt und erreichen 16 Prozent. Für eine gemeinsame Mehrheit mit der CDU reicht dieser Wert jedoch nicht mehr aus. Die SPD bleibt stabil bei 18 Prozent und stellt somit den einzigen möglichen dritten Partner für eine Koalition dar. Eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen käme zusammen auf 60 Prozent. Deutliche Gewinne verbucht die AfD, die um vier Prozentpunkte auf 21 Prozent zulegt. Die Linke steigt um einen Prozentpunkt auf 10 Prozent. Eine Zusammenarbeit mit AfD und Linker schließt die CDU aus. Die FDP verfehlt mit 4 Prozent den Einzug in den Landtag.

Mögliche Bündnisse im Landtag

Während die CDU auf Bundesebene bei 18 Prozent liegt, steht die Landespartei in Nordrhein-Westfalen im Vergleich dazu noch besser da.

Einfluss der Bundesspitze

Für Hendrik Wüst birgt die aktuelle Dynamik Risiken mit Blick auf eine eventuelle spätere Nachfolge von Bundeskanzler Friedrich Merz, da ein starkes Abschneiden bei der eigenen Landtagswahl als Voraussetzung gilt. Entsprechend aufmerksam verfolgen Führungskräfte in Düsseldorf und Berlin sowie CSU-Chef Markus Söder (59) die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schwaches Umfeld belastet Wiener Börse

Mächtiger Berliner Clan-Boss will eigene Partei gründen

Umfrage-Schock für Merz-Kronprinzen

Meinl-Reisinger beim Kirtag ausgebuht

Dutzende Grillen im Dom von Trier ausgesetzt

Sex-Überfall auf deutsche Studentin in Mailand

Zeitänderung: Neue Regel für alle Uhren

Schmied will Klausur vor dem Sommer

Schallenberg: "Nicht von Hamas in Geiselhaft nehmen lassen"

Dritte Weltländer erwirtschaften bald 60 % des Welt-BIP