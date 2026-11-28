In Afghanistan geht die Unterdrückung von Frauen weiter: In einer Provinz sollen Patientinnen in Krankenhäusern und Arztpraxen nicht mehr mit ihrem richtigen Namen erfasst werden. Stattdessen steht auf ihren Unterlagen nur noch "Bibi".

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Die Taliban verschärfen die Einschränkungen für Frauen in Afghanistan weiter. In der Provinz Balkh sollen Patientinnen bereits seit Mai nicht mehr unter ihrem eigenen Namen in Krankenhäusern und Arztpraxen registriert werden. Stattdessen müssen sie laut Medienberichten mit der Bezeichnung "Bibi" in den Unterlagen geführt werden – sogar auf Rezepten.

Frauen verlieren ihre Namen in offiziellen Dokumenten

Wie das afghanische Exilmedium "Zan Times" und die britische Zeitung "The Guardian" berichteten, geht die Anweisung auf lokale Behörden zurück. "Bibi" ist eine traditionelle Anrede für Frauen und kann je nach Zusammenhang etwa mit "Dame" oder "Großmutter" übersetzt werden.

Aktivistinnen sehen darin einen weiteren Versuch, Frauen aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Die Regel könnte außerdem ganz praktische Folgen haben: Wenn Patientinnen nicht mehr eindeutig identifiziert werden, drohen Probleme bei der Dokumentation von Behandlungen und der Verschreibung von Medikamenten.

Frauen ohne männliche Begleitung abgewiesen

Gleichzeitig wird der Zugang zur medizinischen Versorgung offenbar weiter eingeschränkt. In mehreren Provinzen dürfen männliche Ärzte Frauen demnach faktisch nur behandeln, wenn ein sogenannter "Mahram" anwesend ist. Damit ist ein männlicher Angehöriger oder Vormund gemeint.

Gleichzeitig wird der Zugang zur medizinischen Versorgung offenbar weiter eingeschränkt. © Getty Images

Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen berichten von entsprechenden Anweisungen und Kontrollen. Frauen, die ohne männliche Begleitung kommen, würden teilweise wieder nach Hause geschickt. Besonders problematisch ist das, weil es vielerorts nicht genügend Ärztinnen gibt.

UNO warnt vor dramatischen Folgen

Die UNO-Frauenorganisation warnt vor einer weiteren Verschlechterung der Lage. Sofia Calltorp, Leiterin für humanitäre Angelegenheiten, spricht von einer zunehmenden Verschärfung der Angriffe auf die Rechte afghanischer Frauen und Mädchen. Langfristig drohe Millionen Betroffenen der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt zu werden.

Besonders gefährdet seien kranke und schwangere Frauen sowie Mädchen. Auch die afghanische Botschafterin in Österreich, Manizha Bakhtari, hatte zuletzt auf die systematische Entrechtung hingewiesen. Mehr als 250 Erlässe und Richtlinien hätten die Taliban in den vergangenen fünf Jahren beschlossen. Sie betreffen unter anderem Bildung, Arbeit, Bewegungsfreiheit und die öffentliche Teilhabe von Frauen.