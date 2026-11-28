Debakel für Schalke
Bayern patzen gegen HSV nach Kimmich-Blackout
Der FC Bayern verliert erneut wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Gegen den HSV kommt der Meister nicht über ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden hinaus.
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Für den Aufreger des Spiels sorgte Leader Joshua Kimmich, der in der ersten Halbzeit nach einem Blackout mit Rot vom Platz musste. Dortmund kann nun am Sonntag (ab 19.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) mit einem Sieg gegen Leverkusen die Tabellenführung auf fünf Punkte ausbauen.
Einen noch bitteren Arbeitstag erlebte Schalke-Coach Miron Muslic. Kurz nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung müssen die Königsblauen ein peinliches 8:1-Debakel gegen Paderborn hinnehmen. Ebenfalls in Torlaune war der FC Köln gegen den SV Elversberg (5:0). Union Berlin verpasst trotz langer Führung den Sieg im Keller-Duell gegen Mainz und muss sich am Ende 2:1 geschalgen geben.
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