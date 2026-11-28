Der FC Bayern patzt gegen den HSV erneut. Im Mittelpunkt stand Joshua Kimmich, der nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz musste. Schalke mit Coach Miron Muslic kassiert indes ein Debakel gegen Paderborn.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der FC Bayern verliert erneut wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Gegen den HSV kommt der Meister nicht über ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden hinaus.

Für den Aufreger des Spiels sorgte Leader Joshua Kimmich, der in der ersten Halbzeit nach einem Blackout mit Rot vom Platz musste. Dortmund kann nun am Sonntag (ab 19.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) mit einem Sieg gegen Leverkusen die Tabellenführung auf fünf Punkte ausbauen.

Einen noch bitteren Arbeitstag erlebte Schalke-Coach Miron Muslic. Kurz nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung müssen die Königsblauen ein peinliches 8:1-Debakel gegen Paderborn hinnehmen. Ebenfalls in Torlaune war der FC Köln gegen den SV Elversberg (5:0). Union Berlin verpasst trotz langer Führung den Sieg im Keller-Duell gegen Mainz und muss sich am Ende 2:1 geschalgen geben.