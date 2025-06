Traumhochzeit für Manuel Neuer und Anika im Sommer?

Der Star-Kicker und die Handballerin sollen 2025 zum zweiten Mal "Ja" sagen. Den Junggesellinnenabschied feierte Anika bereits mit ihren Freundinnen am Meer.

Was aussieht wie ein glamouröser Mädelsurlaub an der Côte d’Azur, dürfte in Wahrheit mehr sein: Anika Neuer, Ehefrau von Fußball-Star Manuel Neuer, wurde dieser Tage in Saint-Tropez von ihren Freundinnen gefeiert – und alles deutet auf eine zweite Hochzeitszeremonie hin.

Heimliche Hochzeit

Im Herbst 2023 hatten Manuel Neuer (39) und seine Partnerin Anika (24, geb. Bissel) still und heimlich am Tegernsee geheiratet. Nur wenige Monate vor der Geburt ihres Sohnes Luca gaben sich der FC-Bayern-Kapitän und die Handballerin im engsten Kreis das Ja-Wort. Nun, knapp zwei Jahre später, scheint ein weiteres Kapitel ihrer Liebesgeschichte aufzuschlagen – diesmal etwas öffentlicher.

Weiße Kleider, Braut-Emoji & Champagnerstimmung

Ausgelassen, sommerlich und durch und durch stilvoll – so präsentieren sich Anika Neuer und ihre Freundinnen derzeit auf Social Media. Ort des Geschehens: Saint-Tropez. Dort teilte unter anderem Model Sophia Schneiderhan – selbst mit Ex-Nationalspieler Michael Ballack liiert – ein Foto mit Anika. Dazu schreibt sie vielsagend: „Pre-celebrating you, beautiful soul“, garniert mit einem Braut-Emoji. Anika posiert darauf ganz in Weiß und zeigt ihren durchtrainierten Bauch – ein klares Fashion-Statement mit Brautbezug.

Auch andere Begleiterinnen teilten Eindrücke der Reise. Ein Instagram-Video zeigt die Freundinnentruppe beim Abflug vom Münchner Flughafen, später beim Flanieren durch südfranzösische Gassen, beim Feiern auf einem Boot und beim Dinner in schicken Lokalen. In einer Szene trägt Anika einen weißen Haarreif mit der Aufschrift „Bride“.

Überraschungsgast: Manuel Neuer via iPad

Und auch der Ehemann selbst ließ es sich nicht nehmen, kurz ins Geschehen einzugreifen – wenn auch digital. Bei einem Zwischenstopp auf dem Boot wurde Manuel Neuer via iPad dazugeschaltet, um seiner Frau zwischen Sekt und Snacks Grüße zu senden. Anika kommentierte den Moment auf Instagram gerührt: „Thank you for the best bachelorette trip! Love“

Handballpause für mehr Familienzeit

Abseits vom Glitzer der Côte d’Azur stehen bei Anika Neuer derzeit auch familiäre Prioritäten im Vordergrund. Anfang Mai gab die 24-Jährige bekannt, dass sie nach der Saison beim ESV 1927 Regensburg eine Handballpause einlegen wird. „Ich sehe die Pause auch nicht als das Ende meiner Handballkarriere an, sondern möchte einfach erstmal mehr Zeit für meinen Sohn haben“, erklärte sie auf der Vereinswebseite.

Robert Torunsky, Sportlicher Leiter des Zweitligisten, zollte der jungen Mutter Respekt: „Ani ist stärker denn je aus der Babypause zurückgekommen und hat alle Saisonspiele bestritten. Davor kann man nur den Hut ziehen.“

Auch Manuel Neuer gönnt sich Auszeit

Nach einer intensiven Saison lässt auch Manuel Neuer die Seele etwas baumeln – zumindest kurz. Auf Instagram postete der Nationaltorhüter ein Foto im Grünen mit den Worten: „Ein paar Tage draußen, Sonne, Bewegung, Natur. Genau das Richtige, um neue Energie zu tanken.“ Und vielleicht ja auch, um mit Anika ein zweites Mal „Ja“ zu sagen. Diesmal größer, glamouröser – und mit einem Hauch Côte d’Azur.