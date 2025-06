Zuerst die (Anwalts-) Arbeit, dann das (Hochzeitsfeier-) Vergnügen!

Jeff Bezos hat bereits eine Scheidung erlebt. 2019 wurde die Trennung von MacKenzie Scott, mit der er 25 Jahre lang verheiratet war, zu einer der aufsehenerregendsten Trennungen der Geschichte.

Der Grund: Es ging um einen Haufen Kohle. Denn Bezos hatte sich im Laufe der Ehe dank seines Amazon-Imperiums zu einem der reichsten Männer entwickelt. Da es keinen Ehevertrag gab und, weil er es eh dicke hat, wurde MacKenzie Scott nach der Trennung zu einer der reichsten Frauen der Welt mit einem Vermögen von rund 165 Milliarden Dollar.

Untreu gewesen

Detail am Rande: Bezos wird sich nicht arg gewehrt haben, denn immerhin war er während der Ehe untreu mit seiner baldigen Ehefrau Lauren Sanchez. Die TV-Moderatorin und Unternehmerin soll vor der Hochzeit allerdings noch einen Ehevertrag unterzeichnen. In dem soll laut "Times of India" alles geregelt sein - auch künftige Projekte und daraus resultierende Einnahmen. bereits im Vorhinein soll so einer Regelung zugestimmt werden - damit danach gar keine Schwierigkeiten auftreten können.

Großzügig

Sanchez soll keine Amazon-Aktien bekommen und auch sonst nicht an seinem Business beteiligt werden. Auch bereits erworbene Immobilien sollen ihr nicht zufallen. Trotzdem werde die Abfertigung im Falle einer Scheidung großzügig ausfallen. Ein Ehevertrag soll laut Expert:innen schon Monate vor der Eheschließung unterzeichnet werden, um etwaige Fragen rechtzeitig zu klären.