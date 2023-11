In einem Interview mit der "Vogue" plaudern Sanchez und Bezos Details ihrer Liebe aus...

Einer der reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos, will sich wieder trauen: Seine letzte Scheidung ist erst vier Jahre her und kostete ihn schlappe 36 Milliarden Dollar, trotzdem hat Bezos die Absicht, erneut zu heiraten. Mit seiner ersten Frau MacKenzie, mit der er vier Kinder hat, war Jeff von 1993 bis 2019 verheiratet, kannte sie schon, bevor er mit Amazon einer der reichsten Menschen der Welt wurde.

Details zur Hochzeit

Die ehemalige Journalistin Lauren Sanchez ist schon ein paar Jahre an der Seite des Milliardärs. Im Mai hat er ihr auf einer Jacht einen Antrag gemacht. Im Interview mit der "Vogue" plauderte das Paar nun einige Details aus: "Ich bin ohnmächtig geworden!" erklärt Sanchez, wie es ihr ging, als sie den Verlobungsring fand. Dieser sei unter einem Polster im Bett versteckt gewesen.

Schau ich so blöd aus?

Noch sei nicht klar, wo die Mega-Hochzeit stattfinden werde. Sanchez: "Wird sie groß werden? Wird sie in Übersee stattfinden?" Während Sanchez sich mit den Details beschäftigt, schwärmt und verliebt wirkt, hat Bezos eine eindeutige Meinung dazu. Nämlich jene, sich nicht involvieren zu lassen. "Oh, Gott, nein, schau ich so blöd aus?" meinte er beim Interview, lachend. Was wiederum andere Menschen zum Lachen bringt, sind die Fotos der beiden, die retuschiert wirken.