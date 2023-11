Retusche? Netz lacht über bizarres Bezos-Shooting

Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sanchez haben sich für die "Vogue" im Western Look ablichten lassen - doch ein Detail irritiert die Fans

Sie schmiegt sich liebevoll an ihn, er schaut ernst in die Kamera - Jeff Bezos (59) und seine Verlobte Lauren Sanchez haben sich für die neue "Vogue"-Ausgabe im Western Look fotografieren lassen. Dabei trägt der Milliardär ein enges dunkles T-Shirt, eine Jeanshose und einen Cowboy-Hut. Soweit nichts besonderes, doch auf Instagram machen sich die User über ein Detail lustig.

User bezeichnen Bezos als "peinlich"

"Vogue setzt sich für den Mann ein, der seinen obszönen Reichtum mit Hungerlöhnen, Gewerkschaftszerschlagung und Steuervermeidung erwirtschaftet hat. Sehr veralteter Stil, Vogue", lautet ein Kommentar im Internet. Andere User finden vor allem den Bizeps des Amazon-Gründers auffällig groß: "Wie viel hat er dafür bezahlt, dass sein Bizeps mit Photoshop bearbeitet wird?" und "ist das künstliche Intelligenz?" lauten zwei der boshaften Kommentare. Andere finden das ganze Sujet "einfach nur peinlich".

Bezos: "Lauren ist sehr einfühlsam"

In dem Teaser wird Bezos zitiert: "Lauren ist wirklich sehr einfühlsam gegenüber anderen Menschen und dem, was sie denken." Der Milliardär schwärmt von seiner Verlobten: "Sie sieht Dinge, die andere nicht sehen." Auch über die Hochzeit wird im "Vogue"-Interview gesprochen. "Wir wissen noch nicht, wie groß sie wird", sagt Sanchez. Erst einmal stehe noch ein Ausflug ins Weltall an.