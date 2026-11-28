Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sehnt ein Ende der öffentlich ausgetragenen Diskussionen um den erneut verletzten deutschen Fußball-Teamspieler Jamal Musiala herbei.

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"Wir wollen einfach Ruhe für den Jungen haben. Wir wollen, dass der Junge seinen Raum bekommt. Es ist eine menschliche Tragödie, was sich da abspielt mit der muskulären Verletzung, mit dem Aufbruch seiner alten Verletzung", sagte Eberl am Samstag auf Sky.

"Alle geben ihm die Zeit und den Raum, ein Stück weit abzuschalten, wegzugehen, um dann stärker zurückzukommen. Davon sind wir überzeugt. Das ist ein weiterer Rückschlag, aber wir im Club, wir beim FC Bayern, alle werden ihn unterstützen und tragen, damit er wieder zurückkommt", erklärte Eberl.

Die Gesundheit von Musiala ist beim FC Bayern zur Dauerdebatte geworden, nachdem Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge die Folgen der neurologischen Erkrankung des 23-Jährigen thematisiert hatten.

Bayerns Sport-Boss Max Eberl. © IMAGO/DeFodi Images

Eberl äußerte sich diskret zu der Frage, wie seine Beziehung zu den alten Bossen sei. "Mein Verhältnis ist vertrauensvoll zu allen. Man kann auch anderer Meinung sein in gewissen Themen. Diese Diskussionen haben den FC Bayern immer befruchtet und stark gemacht."