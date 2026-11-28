Wilde Szenen
"Ziemlich dumm": Kimmich-Blackout gegen HSV
Die vergangene Woche war beim FC Bayern München enorm turbulent. Nach den Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise wollte man mit einer Rumpftruppe beim HSV (HIER im oe24-LIVE-TICKER) wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Doch ausgerechnet Routinier Joshua Kimmich sorgte mit einem Blackout für den Aufreger des Spieltags.
Auch interessant
Die Münchner mühten sich im hohen Norden gegen den eigentlichen Lieblingsgegner. Als es auf dem Spielfeld nicht lief, sorgte ausgerechnet der 31-Jährige für den Eklat. Nach einer Provokation von Rossing-Lelesiit, der Kimmich leicht anrempelte, brannten dem Kapitän die Sicherungen durch.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Er griff dem Norweger an den Kopf und zog ihn an den Haaren zurück. "Das war ziemlich dumm, er weiß genau, was er da getan hat", fiel das gnadenlose Halbzeit-Fazit auf DAZN aus. Doch so mussten die Bayern das Spiel in Unterzahl versuchen zu retten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden