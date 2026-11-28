Wirbel um Jamal Musiala, der Beziehungs-Eklat um Manuel neuer, die Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise sorgten beim FC Bayern München für viel Wirbel. Im Spiel gegen den HSV hatte auch Joshua Kimmich ein Blackout.

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Die vergangene Woche war beim FC Bayern München enorm turbulent. Nach den Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise wollte man mit einer Rumpftruppe beim HSV (HIER im oe24-LIVE-TICKER) wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Doch ausgerechnet Routinier Joshua Kimmich sorgte mit einem Blackout für den Aufreger des Spieltags.

Die Münchner mühten sich im hohen Norden gegen den eigentlichen Lieblingsgegner. Als es auf dem Spielfeld nicht lief, sorgte ausgerechnet der 31-Jährige für den Eklat. Nach einer Provokation von Rossing-Lelesiit, der Kimmich leicht anrempelte, brannten dem Kapitän die Sicherungen durch.

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Er griff dem Norweger an den Kopf und zog ihn an den Haaren zurück. "Das war ziemlich dumm, er weiß genau, was er da getan hat", fiel das gnadenlose Halbzeit-Fazit auf DAZN aus. Doch so mussten die Bayern das Spiel in Unterzahl versuchen zu retten.