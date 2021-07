Corona: USA liefern 3,3 Millionen Impfdosen an Afghanistan

Washington will ungeachtet des Truppenabzugs das Land ''weiter unterstützten''.

Washington. Die USA liefern nach Angaben des Außenministeriums 3,3 Millionen Impfdosen des Corona-Vakzins Johnson & Johnson nach Afghanistan. US-Außenminister Antony Blinken schrieb am Freitag auf Twitter, das sei Teil der Bemühungen der USA, den weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie anzuführen. Zugleich sähen sich die USA in der Pflicht, "Afghanistan weiterhin zu unterstützen, einschließlich der Förderung der Sicherheit und Gesundheit des afghanischen Volkes".

US-Militäreinsatz endet

US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag angekündigt, dass der Militäreinsatz der USA in Afghanistan am 31. August endet - obwohl die Taliban auf dem Vormarsch sind. Von dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Dosis für einen vollen Schutz notwendig.