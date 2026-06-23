Schlagerbooom: Silbereisen-Show wird trauriger Abschied

Nach einer monatelangen TV-Pause kehrt Florian Silbereisen (44) am Samstag, den 27. Juni, mit dem "Schlagerbooom Open Air 2026" zur Primetime im Ersten zurück. Das Mega-Event aus Österreich verspricht emotionale Abschiede und hochkarätige Jubiläen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Nach 168 Tagen TV-Showpause kann ich endlich wieder richtig loslegen", freute sich Florian Silbereisen im Vorfeld laut mz.de. Für sein großes Comeback hat sich der Showmaster eine besonders malerische Kulisse ausgesucht: Die Stadion-Show wurde bereits Anfang Juni im legendären Tennisstadion in den Kitzbüheler Alpen aufgezeichnet.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Publikum erwartet eine dreistündige XXL-Sause voller Pop-Gäste, Lichterdrohnen und LED-Armbänder. "Mehr Gänsehaut geht nicht", schwärmte der Moderator gegenüber tag24.de.

Michelles endgültiger Abschied

Besonders emotional wird der Abend für alle Fans von Sängerin Michelle. Die Kult-Blondine löst in Kitzbühel ihr großes Versprechen ein und steht nach eigenen Worten ein "letztes Mal" auf der ganz großen Schlager-Bühne, um sich von ihrem Millionenpublikum zu verabschieden.

Highlights

Andrea Berg: Die Schlager-Königin zelebriert das stolze 25-jährige Jubiläum ihres ewigen Kulthits "Tausendmal belogen".

Nena: Die Pop-Ikone singt gemeinsam mit den tausenden Fans vor Ort ihre weltbekannten "99 Luftballons".

Mark Medlock: Der DSDS-Gewinner feiert sein großes Bühnen-Comeback und hat für den 14. August bereits sein neues Album "Back into the Sun" angekündigt.

Andreas Gabalier: Laut Silbereisen wird der Volks-Rock'n'Roller in einer völlig überraschenden Form zu sehen sein, die das Publikum so noch nie erlebt hat.

Internationale Stars und ein WM-Hit

Um die Show für ein breites TV-Publikum zu öffnen, setzt die ARD neben klassischem Schlager auch auf internationale Akzente. So feiert US-Sängerin Anastacia eine echte Welthit-Premiere auf der Kitzbühel-Bühne.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Zudem schlägt Popsänger Wincent Weiss mit seinem Song "Feuerwerk" eine musikalische Brücke zur aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Neben ihm komplettieren Stars wie Maite Kelly, DJ Ötzi, David Garrett, Kerstin Ott, Beatrice Egli, Andy Borg und Oli.P das dicht besetzte Starensemble.

Warum die Show erst jetzt ausgestrahlt wird

Dass das Open Air nicht wie ursprünglich geplant am 6. Juni live übertragen wurde, hatte einen rein sportlichen Grund. Die ARD wollte eine Quoten-Schlacht mit dem runden Leder vermeiden. Demnach wich der Sender bewusst dem letzten wichtigen Testspiel der deutschen Nationalelf gegen die USA vor dem WM-Start aus.

Keine Überschneidung

Eine Sprecherin erklärte die Programmänderung: "So müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer am 6. Juni nicht zwischen dem letzten Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die USA und dem 'Schlagerbooom' entscheiden."

Ganz neu ist das Ausstrahlungs-Konzept in Kitzbühel übrigens nicht. Bereits im Jahr 2024 musste Das Erste flexibel reagieren: Nach einem schweren Unwetter über dem Tennisstadion griffen die Verantwortlichen damals kurzerhand auf das aufgezeichnete Material der Generalprobe zurück, um die Sendung zu retten.