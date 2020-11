D-Day: Heute muss Lockdown wirken

Heute müssen die Corona-Zahlen zurückgehen: Der harte Lockdown sollte wirken.

Wien. Kanzler, Minister aber auch die befassten Experten werden keine so gute Nacht hinter sich haben, denn heute geht es um die Wurst: Vor etwas mehr als 10 Tagen wurde der harte Lockdown in Kraft gesetzt. Heute ist der erste Tag, an dem die Ausgangsbeschränkungen wirklich wirken ­sollen. Dies hat auch der ­Virologe Norbert Nowotny in ÖSTERREICH angekündigt. Ein D-Day also, ein Tag der Entscheidung.

Wenn das wirklich passiert und die Zahlen über das Wochenende weiter sinken, will die Regierung bis Mittwoch entscheiden, wie die Öffnung konkret laufen wird (s. Story unten).