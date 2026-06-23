Drama: Lena Gerckes neues Haus steht unter Wasser

Das Model hat gerade mit seiner Familie ein frisch renoviertes Haus bezogen, doch die Sanierung des Badezimmers verlief alles andere als reibungslos, wie Gercke auf Instagram zeigt.

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Die Freude über den gerade erst geschafften Umzug währte für die 38-jährige Lena Gercke nur kurz. Wie die zweifache Mutter nun völlig entgeistert in ihrer Instagram-Story dokumentierte, wurde das frisch sanierte Familienidyll in Berlin von einer bösen Überraschung heimgesucht. Schwere Gewitter, die über Berlin wüteten, fluteten Teile ihres Hauses. Zu einem Foto, das eine riesige Wasserlacke im Kellerbereich neben gestapelten Umzugskisten zeigt, kommentierte die GNTM-Siegerin von 2006 mit einer gehörigen Portion Galgenhumor: "Und dabei liebe ich doch Sommerregen... nur nicht im Haus." Für Gercke und ihren Partner Dustin Schöne ein absoluter Albtraum kurz nach dem Einzug.

Das Model spricht mittlerweile von einem regelrechten "Fluch", der hartnäckig an ihr klebe. In einer Videobotschaft wunderte sie sich über die bizarre Häufung solcher Vorfälle: "Egal, wo ich hinziehe oder einziehe, als Allererstes habe ich immer erst mal einen Wasserschaden." Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Fußböden der Familie schwimmen. Erst im Dezember 2025 gab es während der aufwendigen Renovierungsarbeiten ein folgenschweres Malheur, als Handwerker versehentlich die Fußbodenheizung anbohrten und damit ein Badezimmer unter Wasser setzten.

Lena Gercke veröffentlichte ein Foto von der bösen Überraschung © Instagram

Schweißtreibender Umzug

Dabei war der Weg ins neue Heim ohnehin schon steinig genug. Die extreme Hitzewelle der vergangenen Tage verlangte den Umzugshelfern bei schweißtreibenden 34 Grad alles ab und konnte laut Gercke nur mit Unmengen an Speiseeis erträglich gestaltet werden.

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Neben dem logistischen Chaos machten der Beauty vor allem die Emotionen zu schaffen. Der Abschied von der alten Wohnung, in der sie die ersten Lebensjahre ihrer beiden Töchter verbrachte, fiel ihr sichtlich schwer. Besonders das Aussortieren der alten Babykleidung rührte die 38-Jährige zu Tränen. "Es fällt mir so schwer, mich von den ganzen Babysachen zu trennen. [...] Mein Herz blutet", gestand sie ihren Followern tief bewegt, kurz bevor der nächste Wasserschaden die Umzugsstimmung endgültig trübte.