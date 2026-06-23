Hautkrebs! TV-Star macht Diagnose öffentlich

Bei einem emotionalen Auftritt auf einer Berliner Charity hat die beliebte Moderatorin Ruth Moschner erstmals öffentlich gemacht, dass sie an bösartigem Hautkrebs erkrankt war.

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Die Diagnose traf sie völlig unvorbereitet: Wie die 50-jährige Ruth Moschner nun in Berlin enthüllte, wurde bei ihr vor einiger Zeit "bösartiger Hautkrebs" festgestellt. Dem Befund war die operative Entfernung eines verdächtigen Hautflecks vorausgegangen. Glück im Unglück: Die tückische Erkrankung wurde bei der Moderatorin in einem sehr frühen Stadium entdeckt und konnte erfolgreich therapiert werden.

Wie knapp es jedoch wirklich war, betonte Moschner im Gespräch mit tag24.de: "Ich wäre eine der Patientinnen gewesen, die durch das Raster fallen."

Appell an die Fans

Dieses einschneidende Erlebnis hat die TV-Ikone tief geprägt. Seither nutzt sie ihre Reichweite, um unermüdlich für das Thema medizinische Vorsorge zu werben. Besonders die Früherkennung von Haut- und Darmkrebs ist ihr eine Herzensangelegenheit. Da Moschner beim Thema Darmkrebs familiär vorbelastet ist, greift bei ihr die herkömmliche Altersgrenze für Vorsorgeuntersuchungen ab 50 Jahren nicht. Vor einer Darmspiegelung brauche man laut ihr keine Angst zu haben: "Man kann es machen, es ist wirklich kein Drama. Ich gehe da immer rein und hoffe, dass ich eine gute Nachricht bekomme [...]. Und so war es bisher auch."

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Wut über pietätlose Fake-News im Netz

Abseits ihrer realen Krankheitsgeschichte musste sich die Moderatorin vor rund zwei Jahren mit einer besonders infamen Form von Internet-Kriminalität auseinandersetzen. Damals verbreiteten dubiose Portale mittels gefälschter, KI-generierter Artikel die Falschmeldung, Moschner hätte einen Schlaganfall erlitten. Die Moderatorin reagierte damals via Instagram fassungslos und ging mit den Urhebern hart ins Gericht: "Jemandem via KI-Artikel eine Krankheit anzudichten, ist einfach nur pietätlos. Schämt euch. Und sollte eine echte Person für diesen Schwachsinn noch Geld kassiert haben, umso ekelhafter."