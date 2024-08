× Haarpflege im Sommer: So retten Sie Ihre Haare

So schön der Sommer auch ist, so stellt er gerade für das Haar eine große Belastung dar. Haar-Profi Sonja Thoma von N°11 Hairsalon verrät Pflege-Tipps.

Sonne, trockene Luft und Chlor- oder Salzwasser setzen den Haaren im Sommer ganz schön zu. Mit den richtigen Haarpflege-Tipps bleibt das Haar auch in der heißen Jahreszeit gesund, glänzend und voluminös.

Sommer-Haar-Tipps vom Profi

Prepping vor dem Baden

Vor dem Sprung ins Nass erst einmal einen Stopp unter der Dusche einlegen. Denn sind die Haare mit Leitungswasser vollgesogen, können sie kaum noch schädliches Chlor- und Salzwasser aufnehmen.

Sonnenschutz

Sonnenschutz ist nicht nur für die Haut, sondern auch für das Haar wichtig. Viele Stylingprodukte enthalten einen UV-Schutz, aber auch spezielle Sonnenschutzsprays können helfen. Stark von innen: Biotin macht die Haare stark und gesund. Das Schönheitsvitamin pflegt aber auch Nägel.

Fettige Kopfhaut

Meerwasser kann sich bei fettigen Haaren und fettiger Kopfhaut durchaus positiv auswirken. So beruhigt es bei Irritationen und beseitigt auch abgestorbene Hautschüppchen.

Balsam für Farbfrische

Gefärbtes Haar braucht Spezialpflege. Als Faustregel gilt, dass es 3-mal so intensiv wie unbehandeltes Haar verwöhnt werden muss. Die Produkte sollten gut dosierte Pflegesubstanzen enthalten – das macht die Farbe strahlender und glänzender. Auch spezielle Farbpflegen, die den Ton intensivieren, können für mehr Glanz sorgen.

So bleibt es glänzend

Natürliche Öle wie Kokosöl oder Arganöl können Ihrem Haar Feuchtigkeit spenden und es geschmeidig halten. Tragen Sie einige Tropfen Öl auf die Spitzen und Längen auf, um Frizz zu reduzieren und Glanz zu verleihen.

Die Sache mit dem Chlor

Chlor und Salzwasser können blondes Haar grünstichig verfärben. Häufig verfärbt sich aber auch braunes Haar in einem gelben bzw. orangefarbenen Ton. Abhilfe findet man in der Urlaubsapotheke: Aspirin! Zwei Tabletten davon in Wasser auflösen und das Haar damit mehrmals übergießen.