Polizei pfändet Luxusuhr von Boris Becker bei Event

Damit hat Tennis-Legende Boris Becker absolut nicht gerechnet: Kurz vor einem geplanten Auftritt tauchten plötzlich Beamte auf und pfändeten seine teure Armbanduhr.

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Das geplante Gespräch mit Sky-Moderator Riccardo Basile geriet am Sonntag völlig in den Hintergrund. Eigentlich sollte es ein ganz normales Interview auf einer Bühne werden, doch für Boris Becker endete der Tag mit einer unangenehmen Überraschung. Noch während der ehemalige Sportler im Saal auf seinen großen Auftritt wartete, betraten plötzlich Polizeibeamte und ein Gerichtsvollzieher den Raum. Vor den Augen der anwesenden Augenzeugen spielten sich die Szenen innerhalb weniger Minuten ab.

Schock für Boris Becker

Die Beamten fackelten nicht lange und pfändeten direkt vor Ort die Armbanduhr des 58-Jährigen, die einen Wert von rund 6.000 Euro hat. Die unerwartete Aktion sorgte für ordentlich Verwirrung und Irritation, da niemand mit einem solchen Zwischenfall gerechnet hatte.

Boris und Lilly Becker © Getty Images/Fotomontage

Justiz-Eskalation um Boris Becker

Hintergrund des Vorfalls ist laut Berichten aus seinem Umfeld ein laufendes Verfahren. Es handelt sich dabei um eine gezielte Vollstreckung, die auf einem Urteil eines englischen Familiengerichts basiert.