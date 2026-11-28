Die heimischen Händler zeigen sich mit dem ersten Advent-Einkaufssamstag und dem Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden.

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Bei winterlichen Temperaturen haben viele Menschen in Österreich ihre ersten Weihnachtsgeschenke besorgt. Weihnachtsmärkte, Einkaufsstraßen und Shopping Center waren gut besucht. Die Kälte und der Schnee kurbeln die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln an.

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik ortet einen "positiven Start" ins Weihnachtsgeschäft. Es gebe noch "keinen übergroßen Jubel" bei den Händlern, aber die Kundenfrequenz sei zufriedenstellend, sagte Trefelik zur APA. In manchen Bereichen des Handels werde auch erst später für Weihnachten eingekauft.

Blick auf Passanten in der Kärntner Straße in Wien. © APA/FLORIAN WIESER

Hohe Nachfrage nach Spielzeug, Kosmetik, Bekleidung und Elektro

"Das erste Adventwochenende war für den Handel ein solider Start ins Weihnachtsgeschäft 2026", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung. Gestern und heute hätten "zahlreiche Black Week-Angebote und das schöne Wetter für gute Umsätze" gesorgt. "Die Kundenfrequenz lag nur leicht unter dem sehr hohen Vorjahresniveau", sagte Will.

Zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts zeichnet sich laut dem Handelsverband-Geschäftsführer eine starke Nachfrage nach Spielzeug, Kosmetik, Bekleidung, Elektro und Büchern ab. Im Branchenvergleich habe es im Handel mit Lebensmitteln und Süßwaren eine hohe Nachfrage gegeben. Auch Modehäuser seien gestern und heute ebenfalls "sehr gut" besucht gewesen.

Einkaufszentren und Designer Outlets gut besucht

Die Spar European Shopping Centers (SES) betreiben in Österreich insgesamt 16 Einkaufszentren. Für SES-Chef Christoph Andexlinger ist die Kundenfrequenz in den SES-Malls zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts "sehr erfreulich". "Was am ersten Adventsamstag verstärkend wirkt, ist der Wintereinbruch: Die Menschen kommen früher in positive Vorweihnachtsstimmung", sagte Andexlinger zur APA. Der österreichweite Wintereinbruch habe sich im stationären Handel "sehr positiv" auf die Bereiche Fashion, Schuhe und Sport ausgewirkt.

Auch im McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf und Salzburg waren am ersten Advent-Einkaufssamstag viele Menschen unterwegs. "Nach starken Black Friday Days sind wir sehr erfreulich in das Weihnachtsgeschäft gestartet und liegen sowohl beim Umsatz als auch bei den Besucherzahlen deutlich über dem Vorjahr", sagte der Designer-Outlet-Parndorf-Chef Mario Schwann zur APA. Auch für den Geschäftsführer des Designer Outlet Salzburg haben "die Black Friday Days und der erste Adventsamstag für einen zufriedenstellenden Start in die Weihnachtssaison gesorgt."