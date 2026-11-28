Ein ausrangiertes Flugzeug mitten im Garten – und dann auch noch unter der Erde: Der britische Ingenieur Dave Billings hat einen Boeing-737-Rumpf in seinem Garten versenkt. Daraus soll ein außergewöhnlicher Partyraum werden, der im Ernstfall auch als Bunker dienen kann.

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Der 45-Jährige aus Derbyshire kaufte den ausrangierten Rumpf einer Boeing 737-500 über Facebook Marketplace für rund 4.000 Pfund (etwa 4.600 Euro). Mit Unterstützung von Freunden und einem Kran wurde das rund drei Tonnen schwere Flugzeugteil in eine mehr als vier Meter tiefe Grube gehievt.

Das Flugzeug ist Teil eines größeren unterirdischen Projekts, an dem Billings bereits seit Jahren arbeitet. Unter seinem Grundstück gibt es ein Netz aus Tunneln, versteckten Räumen und geheimen Zugängen. Inspiriert wurde er dabei vom Filmklassiker "Gesprengte Ketten" („The Great Escape“).

Geheime Telefonzelle als Eingang

Besonders kurios ist der geplante Zugang: Eine klassische britische rote Telefonzelle soll als versteckter Eingang dienen. Dahinter ist ein Lift vorgesehen, der Besucher hinunter in den unterirdischen Flugzeugrumpf bringt.

Dort soll ein Partyraum mit Bar entstehen. Auch die ursprüngliche Flugzeugküche und Toilette will Billings weiterverwenden. Strom, Wasser, Belüftung und eine eigene Wasserversorgung sind ebenfalls geplant. Solarpaneele sollen zusätzliche Energie liefern.

Bunker für bis zu sechs Monate

Neben dem Freizeitbereich sieht Billings das Projekt auch als möglichen Schutzraum für Krisenfälle. Mit ausreichend Lebensmitteln und Vorräten könnte seine Familie nach seiner Einschätzung drei bis sechs Monate unterirdisch überleben.

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Der Brite betont allerdings, dass der Bau in erster Linie ein außergewöhnliches Freizeitprojekt sei. Sollte sich die Sicherheitslage verschärfen, könnte er die Arbeiten beschleunigen.

Kosten steigen weiter

Für das gesamte unterirdische Projekt hat Billings bereits mindestens 50.000 Pfund investiert. Für die Sicherung und das vollständige Vergraben des Flugzeugrumpfs rechnet er mit weiteren Kosten für Beton, Stahl und Dämmmaterial.

Fertig werden soll das ungewöhnliche Bauprojekt spätestens im kommenden Februar. Seine Ehefrau Beth hat dafür eine klare Deadline gesetzt: Bis zum zehnten Hochzeitstag soll alles fertig sein.