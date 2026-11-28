Eine Haltestelle, an der niemand auf Bus oder Bim wartet: In Wien-Fünfhaus gibt es jetzt einen ganz besonderen Fotopunkt. Vor einem Lokal können Verliebte stehen bleiben, sich ein Bussi geben und den Moment festhalten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die ungewöhnliche Haltestelle befindet sich vor dem Bierlokal Hawidere in der Ullmannstraße im 15. Bezirk. Die Idee dahinter ist simpel: Statt auf die nächste Öffi-Verbindung zu warten, sollen Paare hier ganz bewusst einen romantischen Moment genießen – inklusive Selfie.

Gerade in der Vorweihnachtszeit soll die Aktion für mehr Liebe und Romantik in Wien sorgen. "Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Romantik", erklärt Hawidere-Geschäftsführerin Dominique Schilk.

Busserl nach dem Christkindlmarkt

Wer nach einem Besuch beim Schönbrunner Christkindlmarkt noch Lust auf ein Busserl hat, erreicht die Bussi-Haltestelle in rund 20 Minuten zu Fuß.

Vor einem Lokal können Verliebte stehen bleiben, sich ein Bussi geben und den Moment festhalten. © Adalbert Windisch

Auch Sissi und Franzl sollen bereits vorbeigeschaut und ein Küsschen dagelassen haben – Fotos davon gibt es auf Instagram.

Kusshaltestellen gibt es auch anderswo

Die Idee ist nicht ganz neu: Im deutschen Eisenberg wurde bereits im Frühjahr eine Kusshaltestelle eingerichtet. Auch in Dortmund gibt es einen eigenen Platz für Verliebte.

In Wien erinnert das Konzept an die früheren "Kiss and Ride"-Zonen bei den ÖBB. Dort ging es allerdings darum, Reisende rasch abzusetzen oder abzuholen. In der Ullmannstraße steht dagegen nur eines im Mittelpunkt: das Schmusen.