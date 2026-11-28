Schmusen erlaubt
Wien hat jetzt erste "Bussi-Haltestelle"
Die ungewöhnliche Haltestelle befindet sich vor dem Bierlokal Hawidere in der Ullmannstraße im 15. Bezirk. Die Idee dahinter ist simpel: Statt auf die nächste Öffi-Verbindung zu warten, sollen Paare hier ganz bewusst einen romantischen Moment genießen – inklusive Selfie.
Gerade in der Vorweihnachtszeit soll die Aktion für mehr Liebe und Romantik in Wien sorgen. "Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Romantik", erklärt Hawidere-Geschäftsführerin Dominique Schilk.
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Busserl nach dem Christkindlmarkt
Wer nach einem Besuch beim Schönbrunner Christkindlmarkt noch Lust auf ein Busserl hat, erreicht die Bussi-Haltestelle in rund 20 Minuten zu Fuß.
Auch Sissi und Franzl sollen bereits vorbeigeschaut und ein Küsschen dagelassen haben – Fotos davon gibt es auf Instagram.
Kusshaltestellen gibt es auch anderswo
Die Idee ist nicht ganz neu: Im deutschen Eisenberg wurde bereits im Frühjahr eine Kusshaltestelle eingerichtet. Auch in Dortmund gibt es einen eigenen Platz für Verliebte.
In Wien erinnert das Konzept an die früheren "Kiss and Ride"-Zonen bei den ÖBB. Dort ging es allerdings darum, Reisende rasch abzusetzen oder abzuholen. In der Ullmannstraße steht dagegen nur eines im Mittelpunkt: das Schmusen.
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