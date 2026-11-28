Ausgerechnet kurz vor dem Damen-Weltcuprennen in Killington ist eine Auseinandersetzung unter Wintersportlern vor dem Skilift des renommierten Killington Resorts völlig eskaliert.

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Das ansonsten idyllische Killington Resort ist als erstes großes Skigebiet an der US-Ostküste in den Winterbetrieb gestartet. Vor den bevorstehenden Feiertagen zog die Öffnung enorme Menschenmengen an, die Pisten und Liftanlagen waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Infolge des gewaltigen Andrangs bildeten sich an den Talstationen ungewöhnlich lange Warteschlangen, was bei zahlreichen Besuchern die Nerven strapazierte. Inmitten dieser angespannten Situation kam es in einer Liftschlange zu einem handfesten Streit, der binnen Augenblicken in rohe Gewalt umschlug.

Aufnahmen und Berichte zeigen, wie mehrere Personen aufeinander einschlugen und ein Beteiligter mit voller Wucht zu Boden gerissen wurde. Umstehende Zeugen versuchten zunächst vergeblich, die Raufbolde zu trennen. Erst als Einsatzkräfte der örtlichen Pistenrettung („Ski Patrol“) dazwischengingen, konnte die gewalttätige Prügelei schließlich beendet werden.

Schneeballwurf als Auslöser

Über die Hintergründe des Konflikts meldeten sich kurz nach dem Vorfall mehrere Augenzeugen zu Wort. Ein Bekannter einer der beteiligten Personen schilderte die Situation in den sozialen Medien. Ein Freundeskreis habe sich gegenseitig mit Schneebällen beworfen, woraufhin sich weitere Umstehende an der Schneeballschlacht beteiligten. Dabei seien ausschließlich zwei befreundete Frauen anvisiert worden.

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Ein anderer Mann habe daraufhin die Fassung verloren, sei auf einen Snowboarder zugestürmt – während dieser noch fest in seiner Bindung angeschnallt war – und habe ihm vorgeworfen, seine Freundin getroffen zu haben.

Ein weiterer Augenzeuge bestätigte die angespannte Stimmung in der Schlange. Ein Mann in brauner Kleidung habe wiederholt Schnee nach einem anderen Wintersportler geworfen, der in Weiß und Schwarz gekleidet war. Trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen, habe der Mann nicht aufgehört, bis die Situation schließlich körperlich eskalierte.

Konsequenzen für Beteiligte

Die Leitung des Killington Resorts reagierte umgehend auf den Vorfall und belegte die identifizierten Streithähne mit Betretungsverboten. Gegenüber dem regionalen Fernsehsender WCAX stellte die Geschäftsführung klar, dass derartige Ausschreitungen keinesfalls geduldet werden: Man verstehe zwar die große Vorfreude auf den ersten Schnee der Saison, erwarte von allen Gästen jedoch Geduld, Respekt gegenüber Mitmenschen und Angestellten sowie ein verantwortungsvolles Fahrverhalten.

Resort-Sprecherin Amy Laramie betonte im Gespräch mit NBC 5 die konsequente Haltung des Skigebiets: "Es ist bedauerlich, dass am Wochenende so etwas vorgefallen ist. Wir verfolgen hier eine strikte Null-Toleranz-Politik. Wir bitten die Menschen darum, das Erlebnis nicht für alle anderen zu ruinieren. Es sind sehr viele Besucher hier, die den Berg genießen möchten."