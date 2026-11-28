Bereits im November wurde der Polarwirbel über der Arktis stark gestört. Gleichzeitig baut sich im Pazifik ein außergewöhnlich kräftiges El-Niño-Ereignis auf. Die Kombination könnte die Winter-Wetterlage in Europa beeinflussen.

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Der Polarwirbel über der Arktis ist bereits ungewöhnlich früh ins Wanken geraten. Am 18. November bestätigte der britische Wetterdienst Met Office eine sogenannte plötzliche Stratosphärenerwärmung. Dabei wird die Zirkulation in rund 30 Kilometern Höhe über dem Nordpol massiv gestört.

Polarwirbel wurde stark geschwächt

Auslöser waren ungewöhnlich kräftige atmosphärische Wellen. Bereits Ende Oktober wurde der Polarwirbel durch eine sogenannte Welle zwei zusammengedrückt und geschwächt. Im November folgte eine weitere Störung, die ihn vom Nordpol wegdrängte.

Dieses Modell auf Basis echter Satellitendaten zeigt den Polarwirbel im Januar 2026 © NASA

Ein solcher Eingriff kann Folgen für das Wetter am Boden haben. Allerdings dauert es häufig zwei bis sechs Wochen, bis sich eine Störung aus der Stratosphäre bis in tiefere Luftschichten ausbreitet. Das passiert auch nicht bei jedem Ereignis.

Gleichzeitig baut sich El Niño auf

Besonders interessant ist die Entwicklung im Pazifik. Dort verstärkt sich El Niño derzeit massiv. Die US-Wetterbehörde NOAA meldete am 12. November im zentralen und östlichen tropischen Pazifik außergewöhnlich hohe Temperaturabweichungen. Im Niño-3.4-Gebiet lagen sie bei plus 2,5 Grad.

El Niño kann den Polarwirbel im Winter schwächen und aus seiner üblichen Position verschieben. Die Forschung zeigt allerdings keinen eindeutigen Zusammenhang, wonach El Niño automatisch mehr plötzliche Stratosphärenerwärmungen auslöst. Es verändert vielmehr die Ausgangslage, während andere atmosphärische Störungen den unmittelbaren Auslöser liefern.

Kommt die Kälte auch nach Österreich?

Eine gestörte Polarwirbel-Zirkulation kann die Wahrscheinlichkeit für Kaltluftausbrüche in Teilen Europas verändern. Eine Garantie für einen eisigen Winter oder viel Schnee in Österreich ist das aber nicht. Entscheidend ist, ob sich die Störung tatsächlich bis in die unteren Luftschichten fortsetzt und welche Wetterlagen sich daraus entwickeln.

Die Entwicklung wird deshalb in den kommenden Wochen besonders genau beobachtet. Der Polarwirbel hatte am 18. November bereits begonnen, sich wieder zu erholen. Ob es im Dezember zu einer erneuten starken Abschwächung kommt, ist laut Met Office noch unsicher.