Erst wurde seine Erfolgssendung abgesetzt, jetzt verschwindet auch der Ort, an dem Stefan Mross jahrelang Millionen Schlagerfans unterhielt. Die Freiluftarena im Europa-Park wird abgerissen.

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Für Stefan Mross kommt es noch bitterer: Nach dem Aus für seine beliebte ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" muss nun auch die dazugehörige Bühne weichen. Die Freiluftarena im Europa-Park in Rust wird zurückgebaut. Eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte die Entscheidung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Gespräche führten zu keinem Ergebnis

Dabei hatte es zuletzt noch Hoffnung auf eine Fortsetzung gegeben. Ende Oktober meldete sich Mross mit einem Video aus Rust und berichtete von Gesprächen. Was genau dabei besprochen wurde, ließ der Moderator offen.

Auch Europa-Park-Chef Roland Mack hatte im Herbst Interesse an einer möglichen Weiterführung der Erfolgsgeschichte signalisiert. Zu einer Einigung kam es allerdings nicht. Nun ist klar: Die bisherige Arena wird verschwinden.

Nach 21 Jahren war Schluss

Seit 2005 stand Stefan Mross für "Immer wieder sonntags" vor der Kamera. © Getty Images

Seit 2005 stand Stefan Mross für "Immer wieder sonntags" vor der Kamera. Die Musiksendung erreichte ein Millionenpublikum, wurde aber im Zuge von Sparmaßnahmen der ARD eingestellt. Am 6. September ging die letzte reguläre Live-Ausgabe über die Bühne.

Zukunft der Fläche noch offen

Wann genau der Abriss beginnt und was künftig auf dem Gelände entstehen soll, ist noch nicht bekannt. Auch Mross selbst hat sich bislang nicht zu der Entscheidung geäußert. Ob "Immer wieder sonntags" jemals an einem anderen Ort zurückkehrt, bleibt ebenfalls offen.