Das Abschiedswochenende von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez in Valencia ist am Samstag von einem skurrilen Feuerzwischenfall beim Ducati-Piloten überschattet worden.

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Unmittelbar vor dem Beginn des Sprintrennens ging das Arbeitsgerät von Marquez in Flammen auf, der Spanier kam mit dem Schrecken davon. Den Sprint beim Saisonfinale gewann schließlich Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi vor seinem Teamkollegen Jorge Martin und KTM-Fahrer Enea Bastianini.

Bevor der Sprint überhaupt in Szene ging, fing das Motorrad des frischgebackenen zehnfachen Motorradweltmeisters Feuer. Dem einzigartigen Zwischenfall ging ein Defekt der Startampel voraus, die nicht korrekt umschaltete. Marquez sprang mit Verzögerung vom qualmenden, brennenden Arbeitsgerät und humpelte - offenbar als Folge der Hitzeeinwirkung - an die Box. Der Superstar musste seinen Untersatz wechseln und erhielt dafür eine Longlap-Strafe. Am Ende musste sich der Superstar mit Rang 13 begnügen.

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Das Sprintrennen verzögerte sich um eine gute halbe Stunde. Vorne feierte Bezzecchi einen Start-Ziel-Sieg, wodurch sich der Italiener in der Gesamtwertung um einen Zähler am Spanier Martin vorbei auf Rang zwei schob. In der Konstrukteurswertung steht Aprilia vor der WM-Krone. Im Grand Prix startet Bezzecchi am Sonntag um 14.00 Uhr (live ServusTV, Sky) aus der Pole Position vor Marquez.