Hollywood-Star Tom Hardy gilt bei britischen Buchmachern plötzlich als absoluter Top-Favorit auf die Rolle des neuen Bond-Gegenspielers.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kurz nachdem Robert Pattinson völlig überraschend zum neuen James Bond ernannt wurde, überschlagen sich in Großbritannien die Spekulationen rund um das legendäre Geheimagenten-Franchise. Nun rückt die Besetzung des Antagonisten in den Mittelpunkt. Beim renommierten Wettanbieter Coral ist plötzlich niemand Geringerer als der oscarprämierte Tom Hardy in der Pole Position.

Branchenkenner John Hill von Coral ordnet die aktuelle Entwicklung ein: "Die Wettkunden glauben ganz offensichtlich, dass Tom Hardy alle Voraussetzungen für einen perfekten Bond-Bösewicht mitbringt. Der Hollywood-Hardman zieht eine gewaltige Welle an Unterstützung auf sich, um der nächste Erzfeind von 007 zu werden."

Hill ergänzt mit Blick auf die rasanten Entwicklungen am Wettmarkt: "Seine Quote wurde von 8:1 auf gerade einmal 3:1 kräftig durchgeschüttelt, da die Kunden massiv auf Hardy als Schurken setzen." Hardy hat seine Wandlungsfähigkeit als finsterer Widersacher bereits in früheren Blockbustern wie "The Dark Knight Rises" oder dem oscarprämierten Drama "The Revenant" eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Nächster Star mit Batman-Vergangenheit?

Die Batman-Vergangenheit könnte ein weiterer Punkt sein, der nach der Pattinson-Bestellung für Hardy spricht. Während der neue Bond aktuell zuletzt auch in die Rolle der berühmtesten Fledermaus der Kinowelt schlüpfte, ist der Auftritt von Hardy als "Bane" schon längst Kult.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Hinter Spitzenreiter Tom Hardy listet der Wettmarkt jedoch noch weitere prominente Namen auf, die als Gegenspieler gehandelt werden. Besonders brisant hierbei ist allerdings ein Name. Niemand Geringerer als Pattinson-Ex Kirsten Stewart, die gemeinsam mit ihm in der Twilight-Reihe den großen Hollywood-Durchbruch feierte, wird immer noch als Super-Schurkin gehandelt. Auch Cillian Murphy und Idris Elba, die lange Zeit selbst als mögliche Bond-Darsteller gehandelt wurden, sind weiterhin hoch im Kurs.

Stehen Kirsten Stewart und Robert Pattinson bald wieder gemeinsam vor der Kamera? © WireImage

Mit dem geplanten Drehstart im kommenden Jahr biegt die Vorbereitung der Megaproduktion auf die Zielgerade ein. Die Produzenten stehen vor der Herausforderung, dem weltweiten Kinopublikum nach der Ära Craig ein frisches und zugleich packendes Duell zu präsentieren. Ob Tom Hardy den Vertrag für die Schurkenrolle tatsächlich unterschreibt oder am Ende einer seiner prominenten Mitstreiter den Zuschlag erhält, wird sich vor den ersten Kameraeinstellungen weisen.