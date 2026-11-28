Spar-Aktion
50 Prozent Rabatt! Beliebtes Skigebiet lockt mit Billig-Tickets
Am Hirschenkogel fällt am Dienstag, dem 1. Dezember, der Startschuss für den Winterbetrieb. Zunächst können Skifahrer auf der Familienabfahrt und der Panoramapiste ihre ersten Schwünge der Saison ziehen. Auch das Liechtensteinhaus empfängt wieder Gäste.
Liftkarten um die Hälfte günstiger
Zum Saisonauftakt lohnt sich ein Besuch besonders: Am Schnuppertag werden die Liftkarten um 50 Prozent reduziert angeboten. Damit können Wintersportler deutlich günstiger in die neue Skisaison starten.
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Nur eine Stunde von Wien entfernt
Der Semmering ist vor allem für Skifahrer aus Wien und Niederösterreich ein beliebtes Ausflugsziel. Die Anreise aus der Bundeshauptstadt dauert mit dem Auto rund eine Stunde. Auch mit der Semmeringbahn ist das Skigebiet erreichbar.
Nach dem Schnuppertag wird der Skibetrieb ab Samstag, dem 5. Dezember, fortgesetzt.
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