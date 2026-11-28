Gute Nachrichten für alle Wintersportfans: Am Semmering beginnt die Skisaison. Zum Auftakt wartet auf Besucher ein besonderes Angebot – die Liftkarten sind am Schnuppertag um 50 Prozent günstiger.

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Am Hirschenkogel fällt am Dienstag, dem 1. Dezember, der Startschuss für den Winterbetrieb. Zunächst können Skifahrer auf der Familienabfahrt und der Panoramapiste ihre ersten Schwünge der Saison ziehen. Auch das Liechtensteinhaus empfängt wieder Gäste.

Liftkarten um die Hälfte günstiger

Zum Saisonauftakt lohnt sich ein Besuch besonders: Am Schnuppertag werden die Liftkarten um 50 Prozent reduziert angeboten. Damit können Wintersportler deutlich günstiger in die neue Skisaison starten.

Nur eine Stunde von Wien entfernt

Der Semmering ist vor allem für Skifahrer aus Wien und Niederösterreich ein beliebtes Ausflugsziel. Die Anreise aus der Bundeshauptstadt dauert mit dem Auto rund eine Stunde. Auch mit der Semmeringbahn ist das Skigebiet erreichbar.

Am Hirschenkogel fällt am Dienstag, dem 1. Dezember, der Startschuss für den Winterbetrieb. © SEMMERING-HIRSCHENKOGEL BERGBAHN

Nach dem Schnuppertag wird der Skibetrieb ab Samstag, dem 5. Dezember, fortgesetzt.