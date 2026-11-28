Der Wiener FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner macht einen Chat mit einem ÖVP-Pressesprecher öffentlich.

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Der Wiener FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner ist bekannt für polarisierende Social-Media-Videos. Zuletzt nutzte er den Wintereinbruch für scharfe Kritik an der Wirtschaftskammer, der Stadt Wien - und Radfahrern.

In dem Instagram-Beitrag erklärte Lugner vor der WKÖ-Zentrale: "So wie die Wirtschaftskammer bei ihrer eigenen Reform versagt, versagt die Stadt Wien bei der Schneeräumung - obwohl der heutige Wintereinbruch wochenlang angekündigt war. Zu wenig Winterdienst, keine Schneeschaufler." Bei dem Wetter müsse man aber auch sagen: "Die größten Deppen sind die, die mit dem Rad unterwegs sind", so Lugner, der auf ein geparktes Zweirad zeigt.

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"Du fauler Blender"

Das Video dürfte jedenfalls den Pressesprecher der Bundes-ÖVP, Alexander Fasching, auf den Plan gerufen haben. Laut Lugner - der die entsprechende Chat-Passage in einem neuen Video einblendet - habe dieser ihm geschrieben: "Du fauler Blender!" sowie "Nimm eine Schneeschaufel in die Hand, du fauler Hund". Die Nachrichten könnten aber auch scherzhaft gemeint gewesen sein.

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Lugner fragt ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker in seinem Video nun jedenfalls: "Herr Stocker, was ist da bei Ihnen in der ÖVP los? Warum ziehen Ihre Mitarbeiter schimpfend durchs Land und beleidigen Menschen?" Denn schon vor rund einer Woche sorgte eine Mitarbeiterin Stockers für Aufsehen, nachdem sie einen früheren ÖVP-Abgeordneten scharf zurechtwies. oe24 berichtete.

"Ich verstehe schon, in der ÖVP geht es bergab, Kündigungen stehen bevor, vielleicht sind auch schon welche ausgesprochen, aber dennoch können da nicht fremde Menschen beschimpft werden", so Lugner.