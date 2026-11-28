Ein regelrechter Besucher-Ansturm sorgt am Harry-Potter-Weihnachtsmarkt in München für Chaos. Videos auf Instagram zeigen riesige Menschenmengen, Blaulicht und eine völlig überfüllte Veranstaltung.

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Der weltweit erste Harry-Potter-Weihnachtsmarkt auf der Münchner Praterinsel öffnete am Samstagabend erstmals seine Tore. Der Andrang war offenbar enorm: Bereits Stunden vor dem offiziellen Start bildeten sich lange Warteschlangen, die sich entlang der Isar zogen.

Kurz nach 18 Uhr spitzte sich die Situation zu. Laut der Münchner Abendzeitung befanden sich rund 1.000 Besucher auf und vor dem Areal – obwohl die Veranstaltungsgelände-Kapazität bei etwa 500 Personen liegt. Die Polizei wurde alarmiert und forderte Verstärkung an.

Polizei rät dringend vom Besuch ab

Die Einsatzkräfte versuchten gemeinsam mit den Veranstaltern, die Situation zu entschärfen. Durchsagen sollten die Besucher dazu bewegen, das überfüllte Gelände wieder zu verlassen. Weitere Gäste wurden nicht mehr hineingelassen.

Auch über WhatsApp warnte das Münchner Polizeipräsidium vor dem Ansturm. Der Markt sei bereits voll, zahlreiche weitere Besucher würden sich in der Umgebung aufhalten. Die Polizei appellierte deshalb, den Bereich zu umgehen und am Samstagabend nicht mehr zum Weihnachtsmarkt zu kommen.

10.000 Besucher täglich erwartet

Der Hype um die Veranstaltung dürfte auch mit dem besonderen Konzept zusammenhängen. Der Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel ist der weltweit erste seiner Art und dreht sich komplett um die Zauberwelt von Harry Potter.

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Die Veranstalter rechnen während der gesamten Laufzeit mit rund 10.000 Besuchern täglich. Der Markt ist kostenlos und benötigt keine Anmeldung oder Tickets – das dürfte den Andrang zusätzlich begünstigt haben.

Nur noch bis 6. Dezember geöffnet

Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt findet noch bis zum 6. Dezember statt. Besucher erwarten Fanartikel, thematische Speisen und Getränke sowie zahlreiche Fotokulissen aus der magischen Welt.

Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt findet noch bis zum 6. Dezember statt. © EPA

Nach dem chaotischen Eröffnungstag ist allerdings mit weiteren Besucheranstürmen zu rechnen. Wer hin möchte, sollte sich vorab über die aktuelle Situation informieren.