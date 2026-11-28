Sie wurde mit Erotik-Filmen weltberühmt, saß im italienischen Parlament und sorgte mit spektakulären Aktionen für Schlagzeilen. Jetzt will Ilona Staller alias Cicciolina das nächste politische Kapitel aufschlagen – und Bürgermeisterin von Rom werden.

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Ilona Staller, besser bekannt als "Cicciolina", will bei der kommenden Bürgermeisterwahl in Rom antreten. Die 75-Jährige kündigte ihre Ambitionen in einem Interview mit dem italienischen Radiosender RaiRadio 1 an. Ihr Ziel: Die italienische Hauptstadt soll moderner und lebenswerter werden.

Dabei setzt die frühere Erotik-Darstellerin durchaus auf klassische politische Themen. Sie will Schlaglöcher beseitigen, mehr Bäume pflanzen und die Sicherheit auf den Straßen verbessern. Nachdem ihr selbst am Hauptbahnhof ein Koffer gestohlen worden sei, fordert sie mehr Polizei.

Bereits im Parlament gesessen

Der Schritt in die Politik wäre für Staller kein Neuland. Bereits 1987 zog sie für die Radikale Partei ins italienische Parlament ein. Dort saß sie fünf Jahre lang und sorgte auch während ihrer politischen Karriere immer wieder für Aufsehen.

Bereits 1987 zog sie für die Radikale Partei ins italienische Parlament ein. © Gamma-Rapho via Getty Images

Schon Ende der 1970er-Jahre hatte sie mit provokanten Wahlkampfauftritten für Schlagzeilen gesorgt. Ihr Markenzeichen: möglichst wenig Kleidung und möglichst viel Aufmerksamkeit.

Erotik, Kunst und spektakuläre Aktionen

Auch abseits der Politik sorgte Cicciolina für Schlagzeilen. Ihre Ehe mit US-Künstler Jeff Koons machte sie zusätzlich in der Kunstwelt bekannt. Gemeinsam wurden sie Teil der provokanten Kunstserie "Made in Heaven".

Ihre Ehe mit US-Künstler Jeff Koons machte sie zusätzlich in der Kunstwelt bekannt. © Gamma-Rapho via Getty Images

Besonders spektakulär war auch ihr politisches Friedensangebot an den irakischen Diktator Saddam Hussein: Sie bot ihm Sex an, wenn er sich im Gegenzug an UN-Resolutionen halten würde. Auch dem Terroristen Osama Bin Laden machte sie später ein ähnliches Angebot.

Zweiter Anlauf auf Rom

Bereits 2013 wollte Staller Bürgermeisterin von Rom werden. Damals scheiterte sie allerdings bereits bei der Kandidatenaufstellung.

Nun wagt sie einen neuen Anlauf. Im kommenden Jahr soll in Rom gewählt werden. Ob Cicciolina tatsächlich auf dem Stimmzettel stehen wird, bleibt abzuwarten.