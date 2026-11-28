Mit dem Handy vom Mond aus telefonieren oder sogar Videogespräche mit Menschen auf der Erde führen: Was nach Science-Fiction klingt, könnte eines Tages Realität werden. Eine neue UN-Resolution soll dafür die Grundlage schaffen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Internationale Fernmeldeunion (ITU), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, hat bei einer Konferenz in Doha erstmals eine Resolution zur Funkkommunikation auf und rund um den Mond verabschiedet. Der Grund: In den kommenden Jahren sind zahlreiche Mondmissionen geplant. Astronauten, Fahrzeuge und Raumstationen müssen dabei zuverlässig miteinander und mit der Erde kommunizieren können.

Damit sich die verschiedenen Funksysteme nicht gegenseitig stören, sollen 2027 neue Frequenzregeln beraten werden. Die Resolution ist damit ein wichtiger Schritt für eine gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur im Weltraum.

Mobilfunk wurde auf dem Mond bereits getestet

Dass Handynetz-Technik grundsätzlich auch auf dem Mond funktionieren kann, wurde bereits im März 2025 demonstriert. Damals brachte Nokia eine kleine 4G-Funkanlage mit einer US-Mondlandefähre zum Erdtrabanten.

Dass Handynetz-Technik grundsätzlich auch auf dem Mond funktionieren kann, wurde bereits im März 2025 demonstriert. © Getty Images

Das Netz wurde aktiviert und übertrug rund 25 Minuten lang Betriebsdaten. Eine geplante Verbindung zu einem Mondfahrzeug kam allerdings nicht zustande, weil die Landefähre ungünstig aufgesetzt hatte.

Europa plant eigenes Mond-Netz

Auch die Europäische Weltraumorganisation ESA arbeitet an einer Kommunikationslösung. Das Projekt "Moonlight" sieht fünf Satelliten vor, die den Mond umkreisen und künftig Kommunikation sowie Navigation ermöglichen sollen. Ein erster Kommunikationssatellit soll bereits 2027 starten. Das vollständige Netzwerk ist für 2030 geplant.

Gespräche mit der Erde dauern länger

Damit könnten Astronauten künftig auch Videotelefonate mit Menschen auf der Erde führen. Ganz ohne Verzögerung wird das allerdings nicht funktionieren: Ein Funksignal benötigt für die Strecke zwischen Erde und Mond rund 1,3 Sekunden. Für Hin- und Rückweg ergibt sich damit eine Verzögerung von etwa 2,6 Sekunden.

Bis zum alltäglichen Videoanruf vom Mond ist es also noch ein weiter Weg. Die neue UN-Resolution schafft dafür zunächst die nötigen Rahmenbedingungen – ein fertiges Mond-Handynetz gibt es noch nicht.