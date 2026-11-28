Die Wiener Austria macht mit dem zweiten Sieg in Folge einen weiteren Schritt aus der Krise. Gegen den WAC gewinnen die Veilchen nach Dragovic-Rot in Unterzahl mit 4:1.

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Austria Wien hat zum ersten Mal in dieser Fußball-Bundesliga-Saison zwei Spiele in Folge gewonnen. Die Truppe von Trainer Max Uhlig setzte sich am Samstag in der 14. Runde in der Generali Arena gegen den WAC 4:1 durch und vergrößerte samt vorläufigem Vorstoß auf Rang acht den Vorsprung auf die weiter am Tabellenende liegenden Kärntner auf acht Zähler. Der WAC hat neun der jüngsten zehn Meisterschaftsspiele verloren, zuletzt drei in Folge, und erst sechs Punkte gesammelt.

Das vierte Saisontor des deutschen Stürmers Johannes Eggestein (16.), der zum 20. Mal in der Liga für die "Veilchen" traf, leitete den Heimerfolg ein. Valentino Müller (83.), Manfred Fischer (87.) und Kelvin Boateng (92.) machten spät alles klar. Die Hausherren brachten die drei Punkte trotz einer Gelb-Roten Karte für Abwehrchef Aleksandar Dragovic (38.) nach wiederholtem Foulspiel ins Trockene. Die Gäste blieben in Überzahl in der Offensive weitestgehend ideenlos, zumindest gelang Matteo Kitz (91.) der Ehrentreffer.

Keine Änderung in Austria-Startelf

Bei der Austria gab es nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Salzburg, der eine Serie von sieben sieglosen Pflichtspielen beendet hatte, keinen Grund, personell etwas zu verändern. Der jüngst als Siegtorschütze in Erscheinung getretene Wilhelm Vorsager bildete neuerlich mit Dragovic die Innenverteidigung. Gespielt wurde anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Vereinsnamens "Fußball-Klub Austria" in eigenen Retro-Trikots. Bei den Wolfsbergern ersetzte im Vergleich zum Heim-1:2 gegen die SV Ried Sankara Karamoko den wegen eines Kreuzbandrisses monatelang fehlenden Giacomo Vrioni.

Die Wiener ließen den Ball vor der Pause ganz ansehnlich laufen, waren spielbestimmend, brachten den letzten Pass aber fast nie an. Die Ausnahme war vor allem die Aktion vor dem Führungstreffer. Da Matteo Kitz zu zögerlich in den Zweikampf ging, konnte Vasilije Markovic den Ball an ihm vorbeispielen und Eggestein bedienen, der im Duell mit Tormann Lior Gliklich das bessere Ende hatte. Ein Doppelpack des Deutschen blieb aus, da er nach einem von Vorsager verlängerten Einwurf deutlich am langen Eck vorbeizielte (32.). Dazwischen hatte der auf Umschaltmomente lauernde WAC bei einem Schuss von Aboubacar Drabo neben das Tor seine einzige Möglichkeit vor der Pause ausgelassen (28.).

Dragovic schwächte sein Team

Die Kärntner übernahmen aber noch vor dem Pausenpfiff die Initiative, da Dragovic nach einem taktischen Foul in der gegnerischen Hälfte, das einen Konter verhinderte, zurecht die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Danach hatten sie mit dem für Karamoko eingetauschten und vom zweiten Team hochgezogenen Ligadebütanten Niklas Ramsbacher gegen sehr tief stehende Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz, konnten daraus aber lange Zeit überhaupt kein Kapital schlagen.

Auf der anderen Seite glänzte Boateng als "Joker". Auch dank seiner Schnelligkeit leitete er die beiden Treffer von Müller und Fischer ein. Nach der Ergebniskosmetik von Kitz nach Matic-Hereingabe war es Boateng vorbehalten, seinen starken Kurzeinsatz mit dem 4:1 zu krönen. Dadurch gab es für WAC-Coach Manfred Schmid, den seit dieser Woche als sportlicher Berater tätigen Michael Wagner und Offensivspieler Dominik Fitz keinen Grund, um an ihrer alten Wirkungsstätte zu jubeln. Die Austria revanchierte sich für das 0:3 im Lavanttal zum Ligastart.