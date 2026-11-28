Eine schwerere Verletzung könnte sich ÖFB-Star Konrad Laimer bei dem 0:0-Patzer der Bayern in Hamburg zugezogen haben.

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Die Verletztenliste des FC Bayern München wächst weiter. Nach den Ausfällen von Top-Stürmer Harry Kane und Superstar Michael Olise dürfte sich bei der Nullnummer in Hamburg auch ÖFB-Star Konrad Laimer verletzt haben.

Der 29-jährige Salzburger wurde erst in der 52. Minute eingewechselt, musste allerdings bereits 37 Minuten später verletzt vom Platz. Es dürfte sich um eine Verletzung am Knöchel handeln. Bayern-Trainer Vincent Kompany sagte dazu auf DAZN. "Es sieht nicht gut aus."

Eine Diagnose stand zunächst aus, diese soll nach einer genaueren Untersuchung in den kommenden Tagen folgen. Aus rot-weiß-roter Sicht kann man allerdings leicht aufatmen. Die nächsten Länderspiele finden erst Ende März im Rahmen der EM-Quali statt, die am 6. Dezember ausgelost wird.