Die Krise von Manchester United hat sich am Samstag noch einmal verschärft.

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Die "Red Devils" kassierten in der englischen Fußball-Premier-League ein 0:4-Heimdebakel gegen Brentford und sind damit in der Tabelle weiterhin Vorletzter. Callum Wilson (19., 32.), Kristoffer Ajer (82.) und Kevin Schade (91.) trafen für die Gäste, bei denen Jannick Schuster auf der Bank saß. United hat von den jüngsten 14 Pflichtspielen nur eines gewonnen.

Seit dem Trainerwechsel von Michael Carrick zu Mauricio Pochettino gab es zwei Niederlagen und ein Unentschieden.