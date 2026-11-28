0:4 gegen Brentford
Nächste Abreibung: ManU-Krise geht weiter
Die "Red Devils" kassierten in der englischen Fußball-Premier-League ein 0:4-Heimdebakel gegen Brentford und sind damit in der Tabelle weiterhin Vorletzter. Callum Wilson (19., 32.), Kristoffer Ajer (82.) und Kevin Schade (91.) trafen für die Gäste, bei denen Jannick Schuster auf der Bank saß. United hat von den jüngsten 14 Pflichtspielen nur eines gewonnen.
Auch interessant
Seit dem Trainerwechsel von Michael Carrick zu Mauricio Pochettino gab es zwei Niederlagen und ein Unentschieden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden