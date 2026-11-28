Die erste KI-gesteuerte Ampel Österreichs "spricht" sogar mit den Autos.

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Die Künstliche Intelligenz erobert nun auch Österreichs Ampeln. In der Villacher Straße in Klagenfurt, auf Höhe des Heinzelstegs, ist die erste KI-gesteuerte Ampel in Betrieb gegangen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Täglich sind rund 15.000 Fahrzeuge hier unterwegs.

In einer Aussendung der Stadt werden die Besonderheiten der Ampel hervorgehoben. So sind etwa optische Sensoren verbaut, die herannahende Fußgänger erkennen und ein rasches Schalten auf Grün ermöglichen. "Das erleichtert die Querung insbesondere für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen", argumentiert die Stadt. Daten werden dabei übrigens keine gespeichert.

Ampel "spricht" mit Fahrzeugen

Und: Auch Fahrzeuge werden von der Ampel erkannt. Mittels "Car-to-X" (C2X) kann die Ampel mit den Fahrzeugen sogar kommunizieren. Ereignet sich etwa ein Unfall, kann die Technologie andere Fahrzeuge in der Umgebung per Funksignal warnen. Auf den Displays der Fahrzeuge taucht eine entsprechende Meldung auf. Serienmäßig befindet sich etwa in den neuen VW-Modellen die "C2X"-Technik.

Auch Busse der KMG sollen davon profitieren. Sie werden von der Anlage erkannt und womöglich "bevorzugt" behandelt.

160.000 Euro für KI-Ampel

Die Kosten für die Ampel lassen sich jedenfalls sehen. Die Anlage schlug mit 160.000 Euro zu Buche. In den Straßenumbau wurden insgesamt 1,4 Millionen Euro investiert. Davon kamen 785.000 Euro vom Land Kärnten, 485.000 von der Stadt und je 100.000 Euro von den Supermarktketten Hofer und Spar.