Der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei in Israel, Mansur Abbas, hat die islamistische Hamas öffentlich als Terrororganisation eingestuft – und damit ein Hindernis für den Eintritt in eine neue Regierung aus dem Weg geräumt.

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Zuvor hatte der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Militärchef und Abgeordnete Gadi Eisenkot es zur Voraussetzung für alle Koalitionspartner gemacht, dass diese die im Gazastreifen herrschende Hamas eindeutig als Terrorgruppe benennen.

Nun äußerte sich Abbas entsprechend in einem Interview mit dem israelischen Sender Kan. Eisenkot, Vorsitzender der Mitte-Partei Yashar, hatte kürzlich gesagt, wer vier Grundprinzipien akzeptiere, könne seiner Regierung beitreten. Dazu zähle die Einstufung der Hamas als Terrororganisation und die Verpflichtung, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu zerschlagen. Israel müsse zudem ein jüdischer und demokratischer Staat sein, die Werte der Unabhängigkeitserklärung achten und eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger - auch die arabische Minderheit - einführen. Diese soll durch Militärdienst oder alternativ durch zivilen Dienst erfüllt werden können.

Netanyahu wirft Abbas Täuschung vor

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der an der Macht bleiben will, warf Abbas vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. Er beschuldigt immer wieder die arabischen Parteien, "Terrorunterstützer" und eine Gefahr für Israels Sicherheit zu sein.

Netanyahu hatte zuvor am Abend auch angekündigt, er würde Eisenkot im Zuge einer Rotation zunächst das Amt des Regierungschefs zu überlassen, sollten sich die Parteien der beiden zu einer Einheitsregierung zusammenschließen. Eisenkot und Netanyahu werden sich am Sonntagmorgen treffen, wie Netanyahus Büro mitteilte.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der an der Macht bleiben will, warf Abbas vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. © EPA

Auch aus der Opposition gibt es bisher Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien, die bei der Wahl am 27. Oktober stark abgeschnitten haben.

Abbas hatte in der Vergangenheit schon unter anderem das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel als Terrorakt verurteilt. Die Hamas selbst hatte er zuvor aber nicht als Terrororganisation eingestuft. Israelische Medien wiesen darauf hin, dass er dies auch zum Schutz seiner Familie vermieden habe. Er erhält demnach nun einen privaten Sicherheitsschutz.