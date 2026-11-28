Der Erfolgslauf von Rapid geht weiter. Gegen Lustenau erkämpft sich der Tabellenführer einen knappen 3:2-Sieg. Damit reicht es den Hütteldorfern, wenn Salzburg am Sonntag gegen den LASK Punkte liegen lässt, um die erste Winterkrone seit 2011 zu fixieren.

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Der SK Rapid ist nicht zu stoppen. Der Tabellenführer gewann am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Aufsteiger Austria Lustenau 3:1, fuhr im 14. Spiel den 13. Sieg ein und baute den Vorsprung auf Verfolger Salzburg zumindest bis Sonntag auf neun Punkte aus. Sollten die "Bullen" da gegen den LASK nicht siegen, wäre den Hütteldorfern die Winterkrone zwei Runden vor Schluss sicher. Sie halten bei elf Pflichtspielsiegen in Folge, in der Liga gab es zuletzt neunmal drei Punkte.

Tonni Adamsen (29., 48.) mit seinen Saisontoren sechs und sieben sowie Petter Nosa Dahl (45.) mit Treffer Nummer acht sorgten dafür, dass die Wiener zum fünften Mal in Serie in der Fremde siegten. Für die Vorarlberger setzte es hingegen nach einem beherzten Auftritt samt Treffern von Rapid-Leihgabe Dominik Weixelbraun (33.), der zum siebenten Mal in dieser Saison traf, und Seydou Diarra (61.) nach zwei Siegen wieder eine Niederlage. Überholt wurde die nun neuntplatzierte Truppe von Coach Markus Mader von der punktgleichen Wiener Austria.

Rapid neuerlich unverändert

Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup setzte einmal mehr auf seine Einserformation, verzichtete somit auf eine Änderung im Vergleich zum 3:0 beim GAK. Bei den zuletzt mit 1:0 bei der WSG Tirol siegreich gebliebenen Lustenauern war nur Sacha Delaye anstelle von Lord Afrifa im Mittelfeld neu dabei. Sie hatten wie erwartet deutlich weniger Ballbesitz und gerieten erwartungsgemäß in Rückstand. Allerdings noch nicht in Minute 19, da ein Kopfballtreffer von Dahl wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Yusuf Demir an Danilo Soares nach VAR-Eingriff zurückgenommen wurde.

Zehn Minuten später war dann der Jubel zurecht. Der Ball lief über vier Stationen sehenswert mit jeweils nur einem Kontakt und der ungedeckte Adamsen schloss in der Mitte nach Demir-Zuspiel ab. Die Lustenauer hatten bei der Aktion nie einen Zugriff. Trotzdem meldeten sie sich schnell zurück. Nicolas Bajlicz rutschte nach einem Demir-Zuspiel aus, weshalb Delaye den von Rapid ausgeliehenen Weixelbraun bedienen konnte, der im Strafraum eiskalt abschloss. Einen Doppelschlag in einer sehr starken Phase der Heimischen verhinderte die Außenstange bei einem Kacuri-Kopfball (37.).

Adamsen glänzte als Doppel-Torschütze

Das rächte sich. Dahl konnte nach einem Lauf in den Strafraum eindringen, wurde auch dort nicht attackiert und rollte den Ball aus rund elf Metern überlegt ins Eck, statt einen Pass zu spielen. Gleich nach Wiederbeginn verabsäumte es Bendeguz Bolla, aus spitzem Winkel nachzulegen (46.). Adamsen machte seine Sache dafür besser. Der Offensivakteur traf volley aus vier Metern, nachdem Dahl nach einem abgewehrten Schuss uneigennützig zur Mitte gegeben hatte. Rapid kontrollierte das Geschehen, musste aber trotzdem den Anschlusstreffer hinnehmen. Nach einem Jastremski-Seitenwechsel kam Bolla gegen Diarra nicht in den Zweikampf und der Lustenauer Flügelspieler traf sehenswert ins Eck.

Der Ausgleich lag in der Folge nicht mehr in der Luft. Ganz im Gegenteil hatte Domenik Schierl alle Hände voll zu tun, zeigte bei Chancen von Demir (73./Freistoß, 74.), Adamsen (74.) und Claudy Mbuyi (82.) glänzende Paraden. Da die Effizienz der Wiener im grün-weißen Duell nicht passte, blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Rapid, das Lustenau wie beim 5:1 in Wien bezwang, den Liga-Startrekord ausbaute und nun schon bei 45 Saisontoren hält, machte den nächsten Schritt zum ersten Titelgewinn seit 2008. Vor Weihnachten warten noch Heimspiele gegen die OÖ-Clubs LASK und Ried.