Eine alte Bauernregel macht die Nacht auf den 30. November zur Wetter-Weissagung. Ein klarer Himmel soll ein gutes Jahr bringen. Doch Österreich steht zum Dezemberstart zunächst einmal eisiger Frost bevor.

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In der Nacht vom 29. auf den 30. November soll sich laut einer alten Bauernregel zeigen, wie das kommende Jahr wird. Die sogenannte Andreasnacht ist nach dem heiligen Andreas benannt, dessen Gedenktag am 30. November gefeiert wird.

Eine überlieferte Wetterweisheit lautet: "Andreas, hell und klar, verspricht ein gutes Jahr." Ein klarer Himmel gilt demnach als gutes Zeichen. Wissenschaftlich belegen lässt sich eine solche Vorhersage allerdings nicht. Aus dem Wetter einer einzigen Nacht können keine verlässlichen Rückschlüsse auf den gesamten Winter gezogen werden.

Schnee und Regen zum Monatswechsel

Die tatsächliche Wetterprognose für Österreich fällt regional unterschiedlich aus. Am Montag, dem 30. November, macht sich im Westen eine Warmfront bemerkbar. Von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie in Osttirol und Oberkärnten ist mit Niederschlägen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt laut GeoSphere Austria zwischen 800 und 1.200 Metern Seehöhe.

Im Osten und Südosten bleibt es dagegen vielerorts trocken. Örtlich zeigt sich die Sonne, stellenweise hält sich aber hartnäckiger Nebel. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus zehn und plus einem Grad. Tagsüber werden bis zu sieben Grad erreicht.

Dezember beginnt mit strengem Frost

Zum Monatsbeginn beruhigt sich das Wetter. Am Dienstag bleibt es im Donauraum, im Waldviertel und im östlichen Flachland teilweise nebelig. In anderen Regionen überwiegt der Sonnenschein. Niederschläge sind nicht zu erwarten.

Die Temperaturen können auf bis zu minus zwölf Grad sinken. © Getty Images

Dafür wird es in der Früh bitterkalt: Die Temperaturen können auf bis zu minus zwölf Grad sinken. Am Mittwoch verschärft sich der Frost vor allem inneralpin noch einmal. Dort sind laut Prognose Tiefstwerte zwischen minus 15 und minus fünf Grad möglich. Tagsüber steigen die Temperaturen höchstens auf fünf Grad.

Verrät die Bauernregel wirklich den Winter?

Auch wenn die Andreasnacht im Volksglauben eine besondere Rolle spielt, ist sie kein verlässlicher Wetter-Kompass. Ob Österreich ein schneereicher Winter bevorsteht oder es weiße Weihnachten gibt, lässt sich daraus nicht ableiten. Die Prognose für die kommenden Tage zeigt zunächst vor allem eines: Der Dezember startet mit eisigen Temperaturen.