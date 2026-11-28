Das Innsbrucker Big-Air-Comeback der Snowboard-Asse hat keinen österreichischen Podestplatz gebracht.

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Gasser und Hanna Karrer zeigten Samstagabend vor 10.000 Fans auf der Schanzenanlage am Bergisel Nerven und kamen jeweils zu Fall. Gasser, die nach diesem Winter ihre Karriere beendet, belegte im Finale der besten zehn Rang sieben. Karrer wurde Neunte. Den Sieg sicherte sich souverän die japanische Olympiasiegerin Kokomo Murase.

In einem Finale mit zahlreichen Stürzen machten auch Gasser und Karrer Bekanntschaft mit dem Innsbrucker Schnee. Die Kärntner Doppel-Olympiasiegerin brachte ihren ersten Trick nicht sauber zu Ende und landete unsanft. In den zweiten Durchgang startete die 35-Jährige als Erste und zeigte einen Switch Frontside Doublecork 900, für den sie 81,75 Punkte erhielt. Damit machte Gasser drei Plätze gut. Karrer wiederum überdrehte ihren ersten Sprung und kam zu Sturz. Ein ähnliches Schicksal ereilte die 18-jährige Steirerin auch im Showdown.

Murase war unterdessen auch in Innsbruck eine Klasse für sich und gewann mit 178 Punkten vor der erst 16-jährigen Belgierin Sky Remans (169,5). Rang drei ging an Hahna Norman aus den USA (153). Bei den Männern hatte der Kärntner Eric Dovjak die Finalqualifikation klar verpasst, sein engerer Landsmann Jascha Nunez war nicht angetreten. Der Freestyle-Tross wechselt nun nach China, wo kommende Woche in Peking die nächsten Big-Air-Bewerbe anstehen.