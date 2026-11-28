Trotz Platz 1 und 2 im Qualifying von Katar herrscht bei Weltmeister-Team Mercedes dicke Luft.

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Eigentlich sollte man bei Mercedes am Samstag allen Grund zur Freude haben. Im Qualifying für den GP von Katar am Sonntag (ab 17.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) sicherten sich die Silberpfeile die erste Startreihe. Doch Kimi Antonelli fluchte nach der Session wie ein Rohrspatz über den Teamfunk.

Grund dafür ist, dass sein Stallrivale, George Russell, die Pole Position inne hatte und nicht der Italiener, der sich heuer zum jüngsten Weltmeister der Geschichte kürte. Während der Brite endlich wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen konnte, ließ Antonelli nach dem Qualifying seinen Frust freien Lauf.

Wütender Funkspruch

"Darüber müssen wir reden. Das nächste Mal hört auf mich, wenn ich etwas sage", zischte der 20-Jährige mit italienischem Temperament an sein Team. Scheinbar dürfte er den klaren Wunsch geäußert haben, hinter Russell auf die Strecke zu gehen und den Windschatten zu nutzen, doch die Silberpfeile entschieden sich anders.

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Selbst Teamchef Toto Wolff musste sich einschalten: "Wir nehmen das auf unsere Kappe", entschuldigte sich der Wiener, um die Wogen zu glätten. Am Ende freut sich Russell über Platz 2 und Antonelli bleibt nur noch übrig, am Sonntag im Rennen die entsprechende Antwort zu geben.