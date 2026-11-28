George Russell hat sich die Pole Position für den GP von Katar am Sonntag gesichert. Für die Überraschung sorgte Red-Bull-Star Isac Hadjar, der vor seinem Teamkollegen Max Verstappen auf Platz fünf landet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mehr in Kürze....