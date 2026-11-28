Qualifying
Hadjar schockt Verstappen bei Russell-Pole in Katar
von Sport Redaktion
George Russell hat sich die Pole Position für den GP von Katar am Sonntag gesichert. Für die Überraschung sorgte Red-Bull-Star Isac Hadjar, der vor seinem Teamkollegen Max Verstappen auf Platz fünf landet.
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