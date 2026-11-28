Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat am Samstag den Großraum Los Angeles erschüttert. Das Epizentrum lag vor der Küste, nur wenige Kilometer vom internationalen Flughafen entfernt. Dort gingen Fensterscheiben zu Bruch.

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Das Beben ereignete sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor Manhattan Beach und damit unweit des Flughafens Los Angeles International Airport (LAX). Das Zentrum des Bebens befand sich in etwa zwölf Kilometern Tiefe.

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Die Erschütterungen waren im Großraum Los Angeles zu spüren. Am Flughafen wurden zerbrochene Fensterscheiben gemeldet. Aufnahmen des US-Senders Fox News zeigten Mitarbeiter, die Glasscherben beseitigten.

Feuerwehr überprüft mögliche Schäden

Die Feuerwehr von Los Angeles versetzte ihre Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Beben in den Erdbebenmodus. Mitarbeiter überprüften in der gesamten Stadt mögliche Schäden an Gebäuden und wichtiger Infrastruktur.

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Nach den ersten Erhebungen gab es keine Hinweise auf Verletzte oder größere Schäden an der Infrastruktur. Auch der Flugverkehr war zunächst nur geringfügig beeinträchtigt: Die US-Luftfahrtbehörde FAA meldete Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen.

Bürgermeisterin warnt vor Nachbeben

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, rief die Bevölkerung dazu auf, sich auf mögliche Nachbeben vorzubereiten. Auch nach dem ersten Beben könne es weiterhin zu Erschütterungen kommen.

Eine Tsunami-Gefahr bestand laut dem nationalen Tsunami-Warnzentrum der USA nicht.

Kalifornien ist besonders erdbebengefährdet. Der US-Bundesstaat liegt an der Grenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen Erdplatte. Dadurch kommt es immer wieder zu Erschütterungen.