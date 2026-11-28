Ein Zug, der einfach nicht enden will: In Südafrika rollte ein Koloss mit 696 Waggons über die Schienen. Mit 7,6 Kilometern Länge könnte er einen jahrzehntealten Weltrekord brechen.

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Diese Dimensionen sind kaum zu fassen: Die südafrikanische Güterbahn Transnet Freight Rail schickte einen Zug mit insgesamt 696 Waggons auf eine Testfahrt. Das gesamte Gespann war unglaubliche 7.602 Meter lang – also mehr als 7,6 Kilometer.

Die Fahrt führte von der Hafenstadt Saldanha Bay an der Westküste bis in die Provinz Nordkap. Für die rund 860 Kilometer lange Strecke benötigte der Zug zwei Tage. Am 18. Oktober erreichte er sein Ziel.

Neuer Weltrekord? Dieser Zug übertrifft Australien

Transnet beansprucht mit dem Mega-Zug eine neue Weltbestmarke. Bislang gilt eine Fahrt aus dem Jahr 2001 als Rekord: Damals brachte das Bergbauunternehmen BHP in Australien einen 7.353 Meter langen Güterzug mit 682 Waggons auf die Strecke.

Der südafrikanische Koloss wäre damit um 249 Meter länger und hätte 14 Waggons mehr. Eine unabhängige Bestätigung des neuen Rekords steht allerdings noch aus.

Wie lässt sich so ein Zug überhaupt bremsen?

Ein Zug mit fast acht Kilometern Länge stellt enorme Anforderungen an die Technik. Deshalb waren die Lokomotiven nicht nur an der Spitze, sondern an mehreren Stellen des Zuges verteilt. Zum Einsatz kamen elektrische und dieselelektrische Maschinen.

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Sie kommunizierten über Funk miteinander. Das sogenannte "Radio Distributed Power"-System stimmt die Antriebs- und Bremskräfte aufeinander ab. So sollen die Kräfte gleichmäßiger über den gesamten Zug verteilt und die Belastung der Waggons reduziert werden.

Alle 696 Waggons waren leer

Bei der Rekordfahrt ging es nicht darum, möglichst viel Fracht zu transportieren. Sämtliche 696 Waggons waren leer. Die Testfahrt sollte zeigen, wie sich ein Zug dieser Länge verhält und wie zuverlässig das Steuerungssystem funktioniert.

Zum Vergleich: Auf der Strecke fahren normalerweise Eisenerzzüge mit 348 Waggons. Der Testzug war also doppelt so lang. In Europa gelten 740 Meter als etabliertes Maß für Güterzüge. Der südafrikanische Zug war damit mehr als zehnmal so lang.