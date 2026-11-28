Die lange Fahne auf Kinder-Einkaufswagen ist nicht nur für Eltern da.

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Wer mit dem Nachwuchs durch den Supermarkt oder die Drogerie schlendert, kennt die kleinen Einkaufswagen mit den langen Fahnen. Die meisten Kundinnen und Kunden gehen davon aus, dass die lange Metallstange allein dazu dient, die Kleinen zwischen den hohen Regalen nicht aus den Augen zu verlieren. Doch hinter der auffälligen Konstruktion steckt ein weiterer, durchaus raffinierte Grund.

Für Kinder ist der eigene kleine Einkaufswagen beim Einkaufen meist ein echtes Highlight. Während die Großen den Wocheneinkauf erledigen, können die Kleinen stolz ihr eigenes Wagerl durch die Gänge schieben. Damit sie dabei im Trubel nicht plötzlich hinter einer Regalreihe verschwinden oder von anderen Einkaufenden übersehen werden, ragt eine lange Stange samt gut sichtbarer Fahne weit über den Korb hinaus.

Auf den ersten Blick wirkt dieses Detail wie eine reine Sicherheitsmaßnahme für Familien. Tatsächlich haben sich die Hersteller bei der Entwicklung der rund ein Meter langen Metallstange, die fest am verzinkten Korb montiert ist, aber noch deutlich mehr gedacht.

Effektiver Diebstahlschutz für Supermärkte und Drogerien

Ein zentraler Grund für die ungewöhnliche Bauweise liegt im Schutz vor Diebstahl. Ein herkömmlicher Kinder-Einkaufswagen fasst etwa 20 Liter und bringt bis zu sieben Kilogramm auf die Waage. Durch diese handliche Größe wäre das kleine Gefährt eigentlich perfekt dafür geeignet, unauffällig im Kofferraum eines gewöhnlichen Autos zu verschwinden und einfach mitgenommen zu werden.

Genau das soll die fest angebrachte Metallstange verhindern. Durch die zusätzliche Länge von etwa einem Meter wird der kompakte Wagen plötzlich extrem sperrig. Ein rascher, unbemerkter Abtransport im eigenen Pkw wird dadurch deutlich erschwert – ein simpler, aber wirkungsvoller Schutz für die Handelsketten.