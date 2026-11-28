Der Zielpfad für den Nachhaltigkeitsmechanismus dürfte verfehlt werden. Laut Gesetz müssen dann Gegenmaßnahmen gesetzt werden.

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Die Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung steigen bis 2031 deutlich - allerdings trotzdem noch langsamer als in den Jahren zuvor. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission.

Demnach steigen die staatlichen Ausgaben (Zuschuss) für die Pensionen von rund 19,3 Milliarden Euro im heurigen Jahr auf 27,2 Milliarden Euro im Jahr 2031 - ein Plus von 41,1 Prozent. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt steigt von 3,84 auf 4,3 Prozent.

Steigende Zahl der Pensionen

Grund dafür laut dem Gutachten: Die Beitragseinnahmen steigen zwar durch eine höhere Beschäftigung und wachsende Einkommen, gleichzeitig werde aber der Pensionsaufwand noch stärker wachsen. Verantwortlich dafür seien die steigende Zahl der Pensionen sowie vor allem die anwachsenden Durchschnittspensionen, die sowohl durch die jährlichen Pensionsanpassungen als auch durch Struktureffekte nach oben klettern würden.

Die Analyse der Bundesmitteldynamik zeigt, dass der Bundeszuschuss zwischen 2025 und 2031 um rund 7,9 Milliarden Euro zunimmt. Der größte Teil dieses Anstiegs entfällt auf die Ausfallhaftung des Bundes, die von 15,7 auf 23,1 Milliarden Euro steigt. Das liegt daran, dass der Pensionsaufwand mit knapp 30 Prozent deutlich schneller zunimmt als die Pflichtbeiträge mit rund 25 Prozent. Die Finanzierungslücke wird dadurch größer und muss über Bundesmittel geschlossen werden.

Durchschnittspensionen steigen stärker als Beitragsgrundlagen

Eine zentrale Herausforderung sei, dass die Durchschnittspensionen stärker steigen als die durchschnittlichen Beitragsgrundlagen. Während die Durchschnittspensionen von 2025 bis 2031 um 22,4 Prozent zulegen werden, wachsen die Beitragsgrundlagen laut Prognose nur um 18,8 Prozent. Obwohl die Zahl der Pflichtversicherten ebenfalls zunimmt und das Verhältnis von Beitragszahlern zu Pensionen mit rund 1,7 relativ stabil bleiben dürfte, werde dies nicht ausreichen, um die Ausgabenentwicklung auszugleichen, hieß es. Vergleichsweise moderat entwickelt sich hingegen der Aufwand für die Ausgleichszulagen. Dieser werde bis 2031 lediglich um rund zehn Prozent auf 1,44 Milliarden Euro anwachsen.

Beamtenpensionen steigen auf 18,6 Mrd.

Was den Pensionsaufwand von Bundes-, Landes- und Gemeindebeamtinnen und -beamten bis 2031 betrifft, wird dieser im Prognosezeitraum von 17 Mrd. auf 18,6 Mrd. Euro beziehungsweise um 9,2 Prozent steigen. Jedoch nehme die Belastung gemessen am nominellen BIP von 3,18 auf 2,94 Prozent ab. Bis 2031 wird die Zahl der aktiven Beamten infolge der eingeschränkten Pragmatisierung um 15 Prozent auf 105.700 Personen sinken (2026: 124.300), wodurch auch die Beitragseinnahmen von 2,6 auf 2,2 Mrd. zurückgehen werden. Die Zahl der Pensionsempfänger werde im Projektionshorizont dagegen nur leicht um 1,9 Prozent auf 305.800 Personen sinken.

Schumann gegen "reflexartige Einsparungen"

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) sprach sich in einer Stellungnahme gegenüber der APA gegen "reflexartige Einsparungen" oder eine Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters aus. Die Inflation der vergangenen Jahre habe die Pensionsausgaben deutlich erhöht, während die Löhne und damit die Beitragseinnahmen vergleichsweise schwächer gestiegen seien, worin Schumann den "wesentlichen Faktor" für die prognostizierte Überschreitung des Ausgabenpfads ausmacht. "Wir müssen genau unterscheiden, welche Entwicklungen strukturelle Ursachen haben und welche auf außergewöhnliche wirtschaftliche Umstände zurückzuführen sind", will Schumann den bestehenden Nachhaltigkeitsmechanismus "kritisch überprüfen".

NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser: "Spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass wir handeln müssen." © APA/TOBIAS STEINMAURER

Jetzt droht neuer Pensions-Hammer

Dagegen verwahren sich die NEOS, die den Nachhaltigkeitsmechanismus in der Regierung eingefordert hatten. Laut der Prognose werde dessen Zielpfad um rund 3,2 Milliarden Euro überschritten und der Nachhaltigkeitsmechanismus damit ausgelöst, so Sozialsprecher Johannes Gasser: "Spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass wir handeln müssen."

In dem Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission sehen die NEOS eine Bestätigung nach ihrer Forderung, "im Pensionsbereich endlich anzupacken".

Im Gesetzestext zum Nachhaltigkeitsmechanismus heißt es ausdrücklich: Ergibt sich "eine Überschreitung des Zielpfades um mehr als 0,5% des kumulierten Zielpfades nach Abs. 2, sind die erforderlichen Versicherungsjahre für die Korridorpension ab 1. Jänner 2035 in Halbjahresschritten zu erhöhen und kostendämpfende Änderungen betreffend Beitragssatz, Kontoprozentsatz, Anfallsalter, Pensionsanpassung und Anspruchsvoraussetzungen (Nachhaltigkeitsmechanismus) vorzusehen.

Die Arbeiterkammer rückte bereits vor rund einer Woche aus und forderte: "Der Nachhaltigkeitsmechanismus gehört abgeschafft". Denn: "Was da beschlossen wurde, ist völlig untauglich, um Nachhaltigkeit zu beurteilen". Das Argument der AK: Die Abweichungen würden aus der kriegsbedingt höheren Inflation resultieren. Im Vergleich zum BIP sei es hingegen sogar besser als im Vorjahr.

Auch die Grünen sehen in den neuen Zahlen jedenfalls eine "To-Do-Liste für die Regierung". Die Wirtschaftskrise und die hohe Arbeitslosigkeit würden sich zunehmend auf das Pensionssystem auswirken, so Sozialsprecher Markus Koza. Besonders besorgniserregend sei der "deutliche Anstieg" der Arbeitslosigkeit von Menschen, die kurz vor der Pension stehen. Die Grünen drängen daher auf ein Bonus-Malus-System, mehr Investitionen in den Arbeitsmarkt und Jobsicherheit auch für ältere Beschäftigte.

Pensionistenvertreter kalmieren

Die Vertreter der Pensionisten, Seniorenbund und Pensionistenverband, kalmierten in Aussendungen. Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec verlangte ein Ende des ständigen "Pensions-Alarmismus". Die Finanzierung der Pensionen sei stabil, und gemessen an der Wirtschaftsleistung stiegen die Bundesmittel sogar langsamer, als vor einem Jahr angenommen. Ins selbe Horn stieß auch die Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), Birgit Gerstorfer: "Unsere Pensionen sind sicher - Schluss mit der Panikmache!"

Unterstützung erhielten sie dabei von Arbeiterkammer und ÖGB. Ines Stilling, AK-Bereichsleiterin für Soziales, sieht "kein Kostenproblem, sondern ein Beschäftigungsproblem". Ältere Menschen würden am Arbeitsmarkt zu wenig Chancen bekommen. Für ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth ist die Finanzierung des Pensionssystems auch angesichts der demografischen Herausforderungen gesichert. Das Verhältnis von Pflichtversicherten zu Pensionen bleibe trotz der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge bis 2031 konstant bei 1,7.

IV und WKÖ alarmiert

Alarmiert zeigten sich hingegen Industriellenvereinigung (IV) und Wirtschaftskammer (WKÖ). "Die Pensionskosten sind vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Das belegen die Gutachten der Alterssicherungskommission seit Jahren", kritisierte Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV). Der Zielpfad des Nachhaltigkeitsmechanismus drohe trotz der bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen verfehlt zu werden.

Die Mittelfristprognose der Alterssicherungskommission zeige "Handlungsbedarf", findet Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer. Die öffentlichen Ausgaben für Pensionen (staatliche Zuschüsse und Beamtenpensionen, Anm.) werden in den kommenden fünf Jahren von aktuell 37,5 Milliarden Euro auf rund 45,7 Milliarden Euro im Jahr 2031 ansteigen.