Mitten in der Tiefsee stoßen Forscher auf einen Anblick, der völlig surreal wirkt: Kühlschränke, Waschmaschinen und Gefriertruhen liegen am Meeresboden. Die Aufnahmen aus dem Golf von Mexiko gehen jetzt erneut viral.

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Eigentlich hatten die Forscher nach einem Schiffswrack gesucht. Doch in rund 1.500 Metern Tiefe entdeckte das Team der US-Meeresbehörde NOAA etwas völlig anderes: einen verlorenen Frachtcontainer und eine bizarre Ansammlung von Haushaltsgeräten.

Was auf den Aufnahmen des ferngesteuerten Tauchroboters "Deep Discoverer" zu sehen ist, wirkt fast wie eine Müllhalde aus einer anderen Welt. Waschmaschinen, Kühlschränke und Gefriertruhen liegen verstreut im Sediment. Manche Geräte sind teilweise im Meeresboden versunken, andere wurden offenbar von Tiefseebewohnern besiedelt.

Forscher waren auf der Suche nach einem Schiffswrack

Die ungewöhnliche Entdeckung machten die Wissenschafter bereits im Dezember 2017 während einer Expedition im Golf von Mexiko. Ein Sonar hatte zuvor ein Gebiet angezeigt, das nach einem möglichen Wrack aussah.

Bei ihrem Tauchgang stießen sie stattdessen auf einen rund zwölf Meter langen Frachtcontainer, dessen Inhalt auf dem Meeresboden verteilt lag. Die Aufnahmen dokumentieren den Fund unter dem Namen "Deep Clean".

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"Das ist ein bisschen surreal", sagte ein Mitglied der Forschungscrew während des Tauchgangs sinngemäß. Schließlich befanden sich die Forscher weit unter der Meeresoberfläche – und bewegten sich durch ein Feld aus Kühlschränken, Gefriertruhen und Waschmaschinen.

Wie kam der Container in die Tiefsee?

Wie genau die Ladung ins Meer gelangte, ist bisher nicht abschließend geklärt. Vermutet wird, dass ein Schiffscontainer bei einem Transport verloren ging und auf den Meeresgrund sank. Die Herkunft und der genaue Zeitpunkt des Verlusts sind nicht gesichert.

Markierungen am Container könnten den Forschern bei der Identifizierung helfen. Auch die Geräte selbst liefern Hinweise darauf, wie lange sie möglicherweise bereits dort liegen.

Tiefsee wird zur Müllhalde

Der Fund zeigt eindrücklich, wie weit menschliche Hinterlassenschaften in die entlegensten Lebensräume reichen. Selbst in mehr als 1.500 Metern Tiefe, wo kaum Licht und extreme Bedingungen herrschen, finden sich Gegenstände aus unserem Alltag.

© https://oer.hpc.msstate.edu/okeanos/

Die Aufnahmen stammen zwar aus dem Jahr 2017, werden aber aktuell wieder verbreitet und sorgen für Staunen. Der bizarre "Friedhof" aus Haushaltsgeräten macht sichtbar, dass selbst die Tiefsee längst nicht mehr unberührt ist.