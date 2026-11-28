Künstliche Countdown-Uhren, angebliche Schnäppchen und Glücksräder: Temu steht wegen seiner Verkaufsmethoden in der Kritik. Jetzt lenkt der Online-Riese ein und verspricht umfassende Änderungen.

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Wer bei Temu einkauft, kennt die Masche: Produkte werden mit auffälligen Rabatten beworben, Hinweise wie "Fast ausverkauft" sollen zum schnellen Kauf drängen und virtuelle Glücksräder locken mit vermeintlichen Gewinnen. Genau solche Praktiken haben europäische Verbraucherschutzbehörden beanstandet.

Nach einem mehrjährigen Verfahren hat Temu nun umfassende Änderungen zugesagt. Die Europäische Kommission und das Verbraucherschutz-Netzwerk CPC haben die Verpflichtungen am 26. November angenommen. Sie gelten für die europäischen Versionen der Plattform und damit auch für Österreich.

Diese Verkaufstricks sollen verschwinden

Temu muss künftig transparenter auftreten. Bei Rabatten soll klar erkennbar sein, ob ein Produkt tatsächlich günstiger geworden ist oder nur mit einem allgemeinen Vergleichspreis beworben wird. Auch künstlicher Kaufdruck soll ein Ende haben: Hinweise wie "Fast ausverkauft" sollen von der Startseite und den Produktübersichten verschwinden.

Temu muss künftig transparenter auftreten. © Europa Press via Getty Images

Besonders auffällig sind die Änderungen bei den Spielelementen. Nutzer sollen nicht mehr gezwungen werden, zuerst ein Glücksrad zu drehen oder andere Spiele zu absolvieren, bevor sie zum eigentlichen Marktplatz gelangen.

Auch bei Kundenbewertungen muss Temu nachbessern. Ein Erkennungssystem soll mögliche gefälschte Rezensionen bereits vor ihrer Veröffentlichung aufspüren. Zusätzlich sollen Kunden verdächtige Bewertungen leichter melden können.

Rückerstattungen binnen 14 Tagen

Änderungen gibt es auch beim Kundenservice. Temu verspricht zusätzliche Kontaktmöglichkeiten, darunter einen telefonischen Kundenservice und einen Chatbot in allen EU- und EWR-Amtssprachen.

Bei Rückerstattungen verpflichtet sich die Plattform, diese innerhalb von 14 Tagen abzuwickeln. Auch ein Widerrufsformular soll in allen entsprechenden Sprachen zur Verfügung stehen. Zudem müssen Steuern und Gebühren vor dem Abschluss einer Bestellung klar ausgewiesen werden.

Bei Verstößen drohen hohe Strafen

Ob Temu seine Zusagen dauerhaft einhält, werden die nationalen Verbraucherschutzbehörden kontrollieren. Bei Verstößen können Geldbußen von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes in den betroffenen Mitgliedstaaten oder je nach nationalem Recht sogar mehr drohen.

Für Kunden bedeutet die Einigung allerdings nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Die EU-Kommission untersucht weiterhin mögliche Verstöße gegen den Digital Services Act. Dabei geht es unter anderem um den Verkauf illegaler oder unsicherer Produkte. Am 17. November hatte die Kommission dazu bereits vorläufige Bedenken geäußert.