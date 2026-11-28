Musk stinksauer
Iran soll Starlink-Netz für Kriegs-Angriffe nutzen
In den ersten Tagen des Iran-Krieges soll Musk erfahren haben, dass sowohl Iran als auch das US-Militär sein Satelliten-Internet unerlaubt für militärische Zwecke nutzten. Laut mehreren mit internen Gesprächen vertrauten Personen soll Iran Starlink für seine militärischen Operationen gegen US-Streitkräfte eingesetzt haben.
Auch das Pentagon soll die militärische Variante Starshield für Drohnen genutzt haben – allerdings mit einem günstigeren Vertrag, der eigentlich nur für Einsätze am Boden vorgesehen gewesen sei.
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Starlink offenbar auch bei Drohnen im Einsatz
Besonders brisant: Iran soll Starlink als Kommunikationssystem für militärische Operationen und zur Steuerung von Angriffsdrohnen genutzt haben. Ein vertraulicher Bericht des US-Regionalkommandos CENTCOM soll die Nutzung durch Iran ebenfalls thematisiert haben.
Das Pentagon erklärte allerdings, man sei nicht über die Existenz eines solchen Berichts informiert. Eine Stellungnahme zu einer möglichen Nutzung Starlinks durch Iran gab es zunächst nicht.
Musk hatte bereits gegen Russland eingegriffen
Der Vorfall kommt nicht aus dem Nichts. Bereits im Jänner hatte die Ukraine SpaceX gebeten, die Nutzung von Starlink durch russische Drohnen einzuschränken. Nach Berichten waren russische Drohnen mit Starlink-Terminals ausgestattet.
SpaceX reagierte darauf mit technischen Einschränkungen. In der Ukraine wurden Starlink-Terminals, die sich mit mehr als 70 km/h bewegten, zunächst abgeschaltet. Für autorisierte ukrainische Geräte wurde später eine Ausnahmeliste eingerichtet.
Starlink wird zum geopolitischen Risiko
Das Satellitennetz ist längst zu einem wichtigen Instrument in modernen Konflikten geworden. Es ermöglicht Internetverbindungen auch dort, wo klassische Kommunikationsinfrastruktur zerstört oder abgeschaltet ist.
Doch genau das stellt SpaceX vor ein Problem: Starlink wird auch von iranischen Dissidenten und Zivilisten genutzt, um staatliche Internet-Sperren zu umgehen. Eine komplette Abschaltung im Land könnte daher auch Menschen treffen, die auf unabhängige Kommunikation angewiesen sind.
SpaceX verschärfte zuletzt die Kontrollen bei Verkäufern und Kunden, um zu verhindern, dass Geräte in die Hände unerwünschter Nutzer gelangen. Dennoch bleibt die Kontrolle über bereits verbreitete Terminals schwierig.
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