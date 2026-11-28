Nur 719 Euro Pension im Monat, aber ein Grundstück im Millionenwert: Ein Hamburger Pensionist fordert staatliche Unterstützung. Sein ungewöhnlicher Fall ging bis vor das Bundessozialgericht – und wirft eine brisante Frage auf: Muss man trotz Geldnot zuerst sein Millionen-Eigentum verkaufen?

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Der Mann lebt an der Hamburger Elbchaussee, einer der teuersten Wohngegenden der Stadt. Sein Grundstück ist rund 1.400 Quadratmeter groß, das darauf stehende Haus verfügt über etwa 450 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Immobilienmakler schätzte den Wert auf knapp zwei bis rund 2,08 Millionen Euro.

Seine monatliche gesetzliche Pension betrug ab Jänner 2026 laut Gerichtsunterlagen rund 719 Euro. Dazu kommen etwa 400 Euro an Mieteinnahmen. Das Haus bewohnt er selbst und muss dafür keine Miete bezahlen.

Bereits 2014 hatte der Mann Grundsicherung beantragt. Doch die Behörden und Gerichte sahen in der Immobilie ein verwertbares Vermögen, das gegen einen Anspruch auf staatliche Unterstützung spricht.

Pensionist scheitert vor Gericht

Der Mann argumentierte, dass der bauliche Zustand des Hauses einen Verkauf erschwere. Das Landessozialgericht Hamburg ließ dieses Argument allerdings nicht gelten. Der vom Pensionisten selbst vorgelegten Maklereinschätzung zufolge könnte das Grundstück trotzdem für Millionen verkauft werden. Auch eine mögliche Neubebauung wurde berücksichtigt.

Nach Niederlagen vor zwei Gerichtsinstanzen wollte der Mann vor das Bundessozialgericht ziehen. Dafür beantragte er Prozesskostenhilfe und die Beiordnung eines Rechtsanwalts.

Doch auch dort hatte er keinen Erfolg: Mit Beschluss vom 5. Oktober 2026 sahen die Richter keine ausreichenden Erfolgsaussichten für sein weiteres Vorgehen. Eine neue Entscheidung über den eigentlichen Anspruch auf Grundsicherung traf das Bundessozialgericht damit allerdings nicht.

Wann muss ein Eigenheim verkauft werden?

Der Fall bedeutet nicht, dass jeder Pensionist mit einem Eigenheim dieses verkaufen muss, wenn er staatliche Unterstützung benötigt. Nach deutschem Recht kann selbst genutztes Wohneigentum unter bestimmten Voraussetzungen geschützt sein.

Der Fall bedeutet nicht, dass jeder Pensionist mit einem Eigenheim dieses verkaufen muss, wenn er staatliche Unterstützung benötigt. © Getty Images

Entscheidend sind unter anderem die Größe des Hauses und des Grundstücks, die Zahl der Bewohner, der Verkehrswert sowie persönliche Umstände wie Pflegebedürftigkeit oder eine Behinderung. Eine starre bundesweite Wertgrenze gibt es nicht.

Sozialhilfe kann auch als Darlehen gewährt werden

Ist eine Immobilie grundsätzlich verwertbares Vermögen, kann das Sozialamt dennoch unter bestimmten Umständen Unterstützung gewähren. Nach Paragraf 91 des deutschen Sozialgesetzbuches XII kann Sozialhilfe als Darlehen fließen, wenn das Vermögen nicht sofort verwertet werden kann oder ein sofortiger Verkauf eine besondere Härte bedeuten würde.

Der Fall zeigt: Eine niedrige Pension allein reicht nicht aus, um automatisch Anspruch auf staatliche Hilfe zu haben. Auch vorhandenes Vermögen und die Möglichkeit, dieses zu Geld zu machen, spielen eine entscheidende Rolle.