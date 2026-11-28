Ein verstörender Clip verbreitete sich über Snapchat unter Schülern: Darin ist ein lebloser Mann in einem verlassenen Klassenzimmer zu sehen. Die Ermittler verdächtigen einen erst 15-Jährigen, den Obdachlosen erstochen und die Tat gefilmt zu haben.

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Ein grausamer Kriminalfall erschüttert die deutsche Stadt Bergheim in Nordrhein-Westfalen. Ein 15-jähriger Schüler steht unter dringendem Verdacht, einen 38-jährigen Obdachlosen getötet zu haben. Besonders verstörend: Der Jugendliche soll die Tat mit seinem Handy aufgenommen haben. Ein Video davon wurde anschließend über Snapchat verbreitet.

Mutter entdeckte verstörende Aufnahmen

Auslöser für die Ermittlungen war offenbar eine Mutter, die auf dem Handy ihrer Tochter einen derartigen Clip entdeckte. Sie verständigte die Polizei. Als die Beamten am Donnerstag die verlassene Paulusschule durchsuchten, fanden sie dort die Leiche des 38-jährigen Dennis S.

In einem rund 30 Sekunden langen Video soll der Tote in einem Klassenzimmer auf dem Boden liegen. Eine männliche Stimme kommentiert die Szene offenbar mit verächtlichen Worten. Die Ermittler ordnen die Stimme dem 15-jährigen Verdächtigen zu.

Opfer suchte Schutz in leerer Schule

Dennis S. hatte erst seit wenigen Wochen auf der Straße gelebt. Die seit rund zehn Jahren leer stehende Schule soll ihm als Schlafplatz gedient haben. Der 38-Jährige stammte aus der Gegend und war früher selbst Schüler an der ehemaligen Paulusschule.

Laut den bisherigen Ermittlungen kannten sich Opfer und Tatverdächtiger. Jugendliche sollen sich regelmäßig in dem verlassenen Gebäude aufgehalten haben. Dort sei auch Alkohol getrunken und Drogen konsumiert worden.

Verdächtiger bestreitet die Tat

Der 15-Jährige wurde wenige Stunden nach dem Fund der Leiche festgenommen. Seit Freitag sitzt er in Untersuchungshaft. Er bestreitet, den 38-Jährigen getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von dringendem Tatverdacht wegen Totschlags aus.

Dennis S. starb laut Staatsanwaltschaft an tödlichen Stichverletzungen. Auch eine frühere Attacke mit einer Axt wird in dem Bericht erwähnt: Der Jugendliche soll den Obdachlosen bereits zwei Tage vor der tödlichen Tat verletzt haben. Das genaue Motiv ist bislang unklar.