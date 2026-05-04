In der neuen vierteiligen Sky Original Doku-Serie „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ öffnet der ehemalige Formel-1-Pilot die Türen zu seinem Privatleben und zeigt den emotionalen Weg zur Hochzeit mit seinem Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne.

Seit seinem Outing im vergangenen Jahr steht das Privatleben von Ralf Schumacher (50) mehr denn je im Fokus. Jetzt geht der Sky-Motorsport-Experte einen Schritt weiter: Gemeinsam mit seinem Partner Étienne lässt er sich für ein neues TV-Format von Kameras begleiten. Die Serie verspricht eine Authentizität, die es so im Umfeld der Schumacher-Familie selten gab.

© Sky/Tresor TV

Mehr zum Thema

Der Weg zum Altar in Saint-Tropez

Die Zuschauer erleben hautnah, was es bedeutet, eine Luxus-Hochzeit an der Côte d’Azur zu planen. Dabei geht es nicht nur um die schönen Momente, sondern auch um die harten Entscheidungen und den stressigen Alltag des Paares.

Vorbereitungen: Von der Suche nach den perfekten Anzügen bis zur Auswahl der Trauringe.

Kulinarik: Die Verkostung des Hochzeitsweins und die Detailplanung der Feierlichkeiten.

Privates: Einblicke in gemeinsame Hobbys wie Golfen und ihren Alltag als Unternehmer.

© Sky/Tresor TV

Emotionales Familienleben

Besonders spannend für Fans: Die Doku macht auch vor dem engsten Familienkreis nicht halt. Kameras begleiten das Paar zu Ralfs Vater Rolf und zeigen das Verhältnis zu seinem Sohn David Schumacher. Der soll Trauzeuge sein, doch wie im Trailer deutlich wird, ist nicht klar, ob er dieser Ehre - aus beruflichen Gründen - nachkommen kann. Sogar ein Besuch beim Schönheitschirurgen gehört zum intimen Einblick in die Vorbereitungen auf den „schönsten Tag ihres Lebens“. „Wir wollen unsere Geschichte offen erzählen und zeigen, wer wir wirklich sind.“

Wann und wo zu sehen?

Die vierteilige Doku-Reihe startet im Mai 2026 exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW. Ab dem 21. Mai 2026 sind die ersten beiden Episoden verfügbar. Das große Finale: Die exklusive Hochzeitsepisode wird am 6. Juni 2026 ausgestrahlt.